ЦАМТО: договор о партнерстве РФ и КНДР может быть применим к СВО

ЦАМТО, 19 июня. Договор о стратегическом партнерстве с КНДР может быть применим к СВО, поскольку присутствие войск Украины, инструкторов НАТО на территории регионов, вошедших в состав России, и поставка Киеву западного вооружения – это акт агрессии против РФ.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что подписанный Россией и Северной Кореей договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

"В соответствии с Конституцией Российской Федерации, у нас четыре новых субъекта. На территории ряда из них присутствуют оккупационные войска Украины и военные советники, инструкторы НАТО, поставляется западное вооружение. Это означает акт вооруженной агрессии коллективного Запада против России. В данном случае действие данного договора прямо подпадает под указанную ситуацию", – сказал И.Коротченко.

По его словам, теперь между Россией и КНДР возможны любые форматы военного сотрудничества – от поставок военной техники до "непосредственно военной поддержки".

"Все будут определять конкретно лидеры двух государств", – добавил директор ЦАМТО.