ОАК демонстрирует свои разработки для ВМФ на МВМС "ФЛОТ-2024"

ЦАМТО, 19 июня. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) впервые принимает участие в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ" в Кронштадте.

Разработки ОАК для ВМФ представлены на едином стенде Ростеха.

Посетители могут ознакомиться с программами МиГ-29К/КУБ, Су-30СМ и Бе-200, а также получить информацию по другим разработкам ОАК.

"Наша страна имеет одну из самых протяженных морских границ – почти 40 тыс. км, и для защиты наших морских рубежей авиация ВМФ имеет очень большое значение, – отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – От морской авиации зависит эффективность и оперативность ВМФ, этот компонент должен усиливаться и поддерживать как подводный флот, так и группы надводных кораблей. Мы – одна из крупнейших морских держав и должны укреплять и усиливать свои позиции в этой области. ОАК своевременно выполняет ГОЗ для ВМФ, поставляя самолеты Су-30СМ2, а также ведет ремонт и модернизацию других авиационных комплексов".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".