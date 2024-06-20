Войти
ЦАМТО

ОАК демонстрирует свои разработки для ВМФ на МВМС "ФЛОТ-2024"

240
0
0
МиГ-29К
МиГ-29К.
Источник изображения: Creative Commons

ЦАМТО, 19 июня. Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК" в составе Госкорпорации Ростех) впервые принимает участие в Международном военно-морском салоне "ФЛОТ" в Кронштадте.

Разработки ОАК для ВМФ представлены на едином стенде Ростеха.

Посетители могут ознакомиться с программами МиГ-29К/КУБ, Су-30СМ и Бе-200, а также получить информацию по другим разработкам ОАК.

"Наша страна имеет одну из самых протяженных морских границ – почти 40 тыс. км, и для защиты наших морских рубежей авиация ВМФ имеет очень большое значение, – отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. – От морской авиации зависит эффективность и оперативность ВМФ, этот компонент должен усиливаться и поддерживать как подводный флот, так и группы надводных кораблей. Мы – одна из крупнейших морских держав и должны укреплять и усиливать свои позиции в этой области. ОАК своевременно выполняет ГОЗ для ВМФ, поставляя самолеты Су-30СМ2, а также ведет ремонт и модернизацию других авиационных комплексов".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Бе-200
МиГ-29К
Су-30
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
Выставки
МВМС
Похожие новости
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
01.07.2015
Крылья макетов
10.03.2015
Российский десант в Бангалоре
12.08.2014
Столпы нашего моторостроения
03.05.2012
"Двигатели - 2012"
19.02.2009
А.Федоров ответил на вопросы российских журналистов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой