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РИА Новости

Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба.
Источник изображения: © AP Photo / Arial Ley

Главком ВМФ: корабли продолжат работу в важных районах Мирового океана

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"Если откровенно говорить, то я ожидал такого эффекта, прекрасно понимаю что близость кораблей Северного флота к берегам текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Но для нас это очень важная составляющая. Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы. Эффект ожидаемый: от крайних противоположностей, до нейтральных (отзывов - ред.). Повторю одно: корабли ВМФ, как решали задачи в дальних морских зонах, в оперативно важных для нас районах., так и будут применяться" - сказал он.

Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.

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Адмирал Горшков
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