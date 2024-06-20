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ТАСС

В Генштабе ВСУ довольны темпами мобилизации

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

Несмотря на обещание, в ближайшее время власти не будут рассматривать вопрос демобилизации, сообщил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Украинский Генштаб доволен темпами мобилизации после вступления в силу закона об ее ужесточении, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко. При этом власти, несмотря на обещания, не собираются в ближайшее время рассматривать вопрос демобилизации.

"Генеральный штаб сейчас действительно доволен темпами мобилизации. Их удовлетворяет количество мобилизованных, которое даже превышает ожидания. Они надеются, что эта тенденция будет сохраняться", - сказал Костенко в комментарии изданию "Украинская правда".

По словам секретаря комитета, вопрос о демобилизации будут рассматривать лишь в том случае, если до конца лета власти увидят, что темпы мобилизации "сохраняются и повышаются". "Тогда можно будет нарабатывать и вносить в Раду законопроект о демобилизации", - добавил Костенко. При этом он подчеркнул, что примерный срок подготовки такого проекта - до октября 2024 года, но только при условии сохранения нынешних темпов мобилизации.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Однако в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости призвать в ВСУ еще 500 тыс. человек. При этом политическое и военное руководство перекладывали друг на друга ответственность за необходимость усилить мобилизацию. Первая версия законопроекта вызвала возмущение в обществе и разногласия среди депутатов и была отправлена на доработку.

Однако вторая редакция документа оказалась еще более жесткой. В частности, в новой версии были исключены нормы о конкретных сроках демобилизации. Тогда власти заявляли, что убрали нормы, чтобы включить их в отдельный законопроект. Тем не менее такая законодательная инициатива до сих пор не подготовлена. Зато закон об ужесточении мобилизации был принят Верховной радой, в том числе под давлением со стороны Зеленского, и вступил в силу 18 мая. 10 июня Костенко сообщил, что с тех пор темпы мобилизации выросли в четыре раза. 

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Украина
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