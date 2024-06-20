Войти
ТАСС

Главком ВМФ: современный флот невозможен без применения безэкипажных систем

218
0
0
Подводный беспилотный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ»
Подводный беспилотный аппарат «Клавесин-2Р-ПМ».
Источник изображения: Фото: ЦКБ МТ «Рубин»

Александр Моисеев отметил, что сейчас существует очень много беспилотных технологий

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Применение безэкипажных систем необходимо, без этого современный российский военно-морской флот невозможен. Об этом журналистам заявил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) РФ Александр Моисеев в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"В частности, мы видим очень много беспилотных технологий, которые представлены на этом салоне. Не могу не сказать о теме безэкипажных систем, роботизированных комплексов. Это не просто актуально, это объективная реальность сегодняшнего дня. Как сказал президент нашей страны на форуме в Петербурге, это взрывная технология. Их взрывное внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо. <….> Несомненно, они применяются в первую очередь в военно-морском флоте, потому как корабль, стоящий на вооружении ВМФ, - это сложная система, и деятельность современного флота без применения этих технологий не представляется возможной", - сказал Моисеев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
РТК
Выставки
МВМС
Похожие новости
12.08.2021
МВМС 2021: новейшие морские вооружения России. Часть III
23.05.2017
Минобороны построит "аквариум" для беспилотников
29.09.2016
Технический авантюризм или здравый смысл? Нужны ли глайдеры ВМФ?
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
20.04.2007
Т-72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой