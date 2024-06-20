Главком ВМФ: современный флот невозможен без применения безэкипажных систем

Александр Моисеев отметил, что сейчас существует очень много беспилотных технологий

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Применение безэкипажных систем необходимо, без этого современный российский военно-морской флот невозможен. Об этом журналистам заявил главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) РФ Александр Моисеев в рамках Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"В частности, мы видим очень много беспилотных технологий, которые представлены на этом салоне. Не могу не сказать о теме безэкипажных систем, роботизированных комплексов. Это не просто актуально, это объективная реальность сегодняшнего дня. Как сказал президент нашей страны на форуме в Петербурге, это взрывная технология. Их взрывное внедрение во все сферы деятельности, в том числе и в военную отрасль, необходимо. <….> Несомненно, они применяются в первую очередь в военно-морском флоте, потому как корабль, стоящий на вооружении ВМФ, - это сложная система, и деятельность современного флота без применения этих технологий не представляется возможной", - сказал Моисеев.