Роскосмос обещал подарить Белоруссии спускаемую капсулу Василевской

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в готовности передать исторический для республики спускаемый аппарат его заверял гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов

МИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" обещала подарить Белоруссии спускаемый аппарат, на котором на Землю с Международной космической станции (МКС) возвратилась первая в истории независимости республики женщина-космонавт Марина Василевская. Об этом, посещая стенд Роскосмоса на открывшейся в Минске II международной выставке индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2024", сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Роскосмос обещал нам подарить [спускаемую] капсулу, в которой наша Василевская приземлилась", - сказал он. По словам Вольфовича, в готовности передать Белоруссии исторический для республики спускаемый аппарат его заверял гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

Находившаяся на стенде представитель госкорпорации пообещала уточнить этот вопрос и выяснить, в каком состоянии находится спускаемый аппарат.

Василевская, космонавт Роскосмоса, уроженец Белоруссии Олег Новицкий и женщина-астронавт NASA Лорал О’Хара вернулись на Землю с МКС на борту корабля "Союз МС-24" 6 апреля. Новицкий и первая белорусская женщина-космонавт прибыли на станцию 25 марта в рамках двухнедельной экспедиции посещения. На МКС Василевская выполнила научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. В частности, представительница Белоруссии провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты, а также эксперименты "Лактоферрин" и "Ураган". За свой полет Василевская была удостоена звания Героя Белоруссии, а также награждена российским орденом Гагарина.