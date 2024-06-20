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НАТО: расходы на оборону Польши достигнут 4,12% (Do Rzeczy, Польша)

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Совет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Do Rzeczy: расходы Польши на оборону в этом году превысят 4% ВВП

Польша потратит на военные нужды больше средств, чем другие страны НАТО. Ее расходы на оборону в этом году достигнут 4,12% ВВП, сообщает Do Rzeczy. За выдающиеся успехи ей поручили "важную миссию" — по очереди с Германией и Швецией осуществлять командование на Балтике. Ничего, что с ВМС у Польши беда?

По оценкам натовских специалистов, расходы Польши на оборону по отношению к ВВП страны увеличатся и составят в 2024 году 4,12% (в прошлом году — 3,26%). Это самый высокий показатель в Альянсе.

Вторые и третьи места после Польши по объему расходов на оборону по отношению к ВВП занимают в этом году соответственно Эстония (3,43%) и США (3,38%). Средний показатель по НАТО составляет 2,71%.

"Расходами считаются платежи, произведенные национальными правительствами, которые были или будут осуществлены в течение финансового года для удовлетворения потребностей их вооруженных сил, сил союзников или Альянса", — говорится в коммюнике НАТО.

В номинальном выражении расходы Польши на оборону в этом году оцениваются в 151,24 миллиардов злотых (111,26 миллиардов злотых в прошлом году).

"Важная миссия" Польши в НАТО

Чередуясь с Германией и Швецией, Польша будет от имени стран НАТО осуществлять командование на Балтике. Об этом несколько дней назад сообщил вице-премьер, глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Что касается сдерживания и обороны, мы приняли решения об усилении командования в Европе, подтверждены очень важные задачи для Щецина, для многонационального корпуса Северо-Восток в Щецине. Очень важная информация: Польша вместе с Германией и Швецией будет в порядке ротации командовать от имени стран НАТО союзными операциями на Балтике", — заявил Владислав Косиняк-Камыш. "Я занимался этим с самого начала, как только стал министром. Эта договоренность уже подтверждена странами НАТО", — подчеркнул он.

"У нас более 200 тысяч солдат"

"Польская армия уже насчитывает более 200 тысяч солдат", — заявил глава Министерства обороны, сославшись на данные, предоставленные начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой. "Этот год является рекордным с точки зрения показателей приема на военную службу", — подчеркнул он.

"У нас одна из сильнейших армий НАТО. На суше Польша чрезвычайно сильна. Это повод для нашей гордости и большой благодарности всем военным, которые встали в ряды различных родов войск Вооруженных сил Польши", — сказал Косиняк-Камыш.

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Страны
Германия
Польша
США
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
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