Войти
ЦАМТО

Компания KNDS намерена поставить ВС Украины около 200 артиллерийских систем

224
0
0
Холдинг KNDS
Холдинг KNDS (от KMW and Nexter Defense Systems).
Источник изображения: www.kmweg.com

ЦАМТО, 19 июня. По заявлению компании KNDS, 155-мм самоходная гаубица CAESAR продемонстрировала свою надежность как в ходе борьбы с повстанцами, так и в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Это привело к тому, что CAESAR стала одной из самых востребованных современных артиллерийских систем западного производства.

Для удовлетворения возросшего спроса KNDS увеличила темпы производства СГ CAESAR в три раза. В настоящее время ежемесячно производится 6 гаубиц данного типа.

В ходе выставки Eurosatory 2024 в Париже KNDS впервые продемонстрировала гаубицу CAESAR Mk.2 на новом шасси с колесной формулой 6x6 с более мощным двигателем, улучшенной защитой и кабиной, подготовленной для интеграции с боевой информационной системой SCORPION (SIC-S).

В числе лидеров рынка также находятся колесная гаубица RCH-155 и гусеничная PzH2000. По информации KNDS, контракт на поставку 54 ед. RCH-155 ранее подписали ВС Украины. Великобритания и Германия недавно достигли договоренности о совместной разработке и производстве 155-мм колесной артиллерийской системы с дистанционным управлением RCH-155 на шасси бронемашины "Боксер". Потенциально может быть закуплено до 400 систем данного типа.

На текущий момент около 200 артиллерийских систем разработки компании KNDS находятся на вооружении или законтрактованы для ВС Украины. Украина стала 9-м покупателем СГ PzH2000, 400 ед. которых были заказаны несколькими европейскими странами, и 10-м покупателем гаубицы CAESAR, заказ на которые с момента разработки превышает 600 ед.

В этом году для ВСУ планируется произвести 78 СГ CAESAR. Сейчас на вооружении стран-импортеров состоят или заказаны более 500 установок CAESAR. ВС Франции недавно уведомили KNDS о заказе на поставку 109 гаубиц CAESAR Mk.2. Благодаря передаче 25 ед. PzH2000 ВС Украины, в настоящее время KNDS получила заказы на поставку 41 новой установки PzH2000. Поставка еще 54 систем для ВС Германии и Украины находится в стадии обсуждения.

Конфликт на Украине продемонстрировал особую потребность в дальнобойных артиллерийских системах для контрбатарейной борьбы и нанесения высокоточных ударов. Для обеспечения максимальной точности стрельбы KNDS разрабатывает управляемые боеприпасы KATANA, которые позволят поражать цели на дальностях до 40 км с КВО, не превышающим 10 м. Предполагается, что KATANA будет предложен на рынке к концу 2025 года. В настоящее время боеприпасы проходят испытания в условиях применения помех.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Украина
Франция
Продукция
CAESAR САУ
PzH 2000
Похожие новости
02.05.2022
Артериальное давление, тактическое удушение и дыры в тумане
26.04.2022
ВС Украины получат артиллерийское вооружение западного производства
03.05.2018
НАТО готовится к боям с российской армией прямо у наших границ
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой