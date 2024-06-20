Компания KNDS намерена поставить ВС Украины около 200 артиллерийских систем

ЦАМТО, 19 июня. По заявлению компании KNDS, 155-мм самоходная гаубица CAESAR продемонстрировала свою надежность как в ходе борьбы с повстанцами, так и в условиях высокоинтенсивных боевых действий.

Это привело к тому, что CAESAR стала одной из самых востребованных современных артиллерийских систем западного производства.

Для удовлетворения возросшего спроса KNDS увеличила темпы производства СГ CAESAR в три раза. В настоящее время ежемесячно производится 6 гаубиц данного типа.

В ходе выставки Eurosatory 2024 в Париже KNDS впервые продемонстрировала гаубицу CAESAR Mk.2 на новом шасси с колесной формулой 6x6 с более мощным двигателем, улучшенной защитой и кабиной, подготовленной для интеграции с боевой информационной системой SCORPION (SIC-S).

В числе лидеров рынка также находятся колесная гаубица RCH-155 и гусеничная PzH2000. По информации KNDS, контракт на поставку 54 ед. RCH-155 ранее подписали ВС Украины. Великобритания и Германия недавно достигли договоренности о совместной разработке и производстве 155-мм колесной артиллерийской системы с дистанционным управлением RCH-155 на шасси бронемашины "Боксер". Потенциально может быть закуплено до 400 систем данного типа.

На текущий момент около 200 артиллерийских систем разработки компании KNDS находятся на вооружении или законтрактованы для ВС Украины. Украина стала 9-м покупателем СГ PzH2000, 400 ед. которых были заказаны несколькими европейскими странами, и 10-м покупателем гаубицы CAESAR, заказ на которые с момента разработки превышает 600 ед.

В этом году для ВСУ планируется произвести 78 СГ CAESAR. Сейчас на вооружении стран-импортеров состоят или заказаны более 500 установок CAESAR. ВС Франции недавно уведомили KNDS о заказе на поставку 109 гаубиц CAESAR Mk.2. Благодаря передаче 25 ед. PzH2000 ВС Украины, в настоящее время KNDS получила заказы на поставку 41 новой установки PzH2000. Поставка еще 54 систем для ВС Германии и Украины находится в стадии обсуждения.

Конфликт на Украине продемонстрировал особую потребность в дальнобойных артиллерийских системах для контрбатарейной борьбы и нанесения высокоточных ударов. Для обеспечения максимальной точности стрельбы KNDS разрабатывает управляемые боеприпасы KATANA, которые позволят поражать цели на дальностях до 40 км с КВО, не превышающим 10 м. Предполагается, что KATANA будет предложен на рынке к концу 2025 года. В настоящее время боеприпасы проходят испытания в условиях применения помех.