MP: с принятием F-16 для Киева польские аэродромы станут легитимной целью России

США стараются сделать так, чтобы кровопролития в Европе было еще больше. Варшаве в этом процессе отводят особую роль, пишет MP. Польские аэродромы, с которых будут вылетать F-16, сразу же станут легитимной целью для России, о чем предупреждал Путин. Но власти смело ведут страну на заклание.

Согласно Стратегической концепции НАТО от 2022 года, Россия признана "самой значительной и непосредственной угрозой безопасности стран-членов НАТО, миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

В сценарии крупнейших со времен окончания холодной войны маневров Steadfast Defender, которые проходили с 22 января по 31 мая, впервые в качестве противника фигурировало не некое вымышленное государство, а непосредственно Россия. Напомним, Североатлантический альянс уже давно занимается подготовкой к потенциальному вооруженному столкновению с этой страной.

Американцы не хотят мира в Европе

"Из последних учений и из последних документов мы видим, что роль ядерного оружия в военной стратегии и военном планировании НАТО только возрастает. Вот пошли разговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах. И это тоже нам надо иметь в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации", — заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Вашингтону не нужна спокойная Европа. В настоящее время идеологи "глубинного государства" в США стараются сделать так, чтобы кровопролития в Европе было еще больше. Это поможет им пережить нынешний внутренний политический и экономический коллапс. Польше в этом процессе отводят особую, почетную роль. Вот почему премьер-министр Дональд Туск неустанно твердит, что "мы находимся в предвоенном периоде".

Атомный F-16

Первые истребители F-16 двойного назначения из Нидерландов и Дании будут переданы Украине уже этим летом. Нынешний украинский командующий вооруженными силами подтвердил, что часть этих машин будет базироваться в Европе, на аэродромах Румынии, Польши и Болгарии.

Велика опасность того, что самолеты прибудут с ядерной начинкой. Истребители F-16 — это машины двойного назначения, которые кроме обычного оружия могут нести и ядерный заряд. В связи с этим Россия предупредила Запад, что независимо от того, в каком варианте эти истребители появятся на Украине, она примет соответствующие ответные меры.

Польские аэропорты стали целями

В настоящее время союзники киевского режима из НАТО хотят использовать западные аэродромы. Они рассчитывают на то, что у русских не хватит смелости нанести удар по этим аэродромам, расположенным в европейских странах, так как это будет восприниматься как нападение на НАТО. Украинские военные открыто говорят, что для них это очень выгодно. Об этом, в частности, заявил глава командования украинских ВВС Сергей Голубцов. Всем понятно, что втягивание НАТО в прямое военное противостояние с Россией на руку Украине.

Президент России Владимир Путин еще в марте этого года предупредил, что российская армия готова атаковать авиабазы за пределами Украины, если оттуда вылетят военные самолеты. "Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они ни находились", — подчеркнул он.

Список аэропортов

Российские эксперты составили список аэродромов в Польше, с которых могут взлетать истребители F-16. Они расположены в Жешуве (американская военная база), Ласке, Радоме, Повидзе и Кшесине.

В общей сложности Украина получит более 60 истребителей F-16 из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. Первые самолеты должны прибыть во второй половине текущего года. Помимо F-16, Киев также может получить французские истребители Mirage, которые пообещал предоставить французский президент Эммануэль Макрон. Кроме того, украинская армия получит шведские самолеты дальнего обнаружения и управления Saab. Они способны осуществлять разведку и координацию действий истребителей и бомбардировщиков. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран НАТО.

Подготовка к вторжению?

При этом возникает подозрение, что поставкой оружия Украине дело не ограничится: страны НАТО будут обязаны там воевать. В этом подозрении нас укрепляет польский аналитик Кшиштоф Вожняк (Krzysztof Wożniak). 12 июня в своей ежедневной программе он сообщил, что в Польше гражданским уже стали приходить повестки из военкоматов. (…).

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Автор: Эугениуш Зинкевич (Eugeniusz Zinkiewicz)