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ТАСС

На создание частной спутниковой системы ДЗЗ потребуется примерно пять лет

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Изображение: ООО "СПУТНИКС"
Изображение: ООО "СПУТНИКС".

Руководитель спутникового направления компании "Спутникс" Станислав Карпенко сообщил, что эти сроки подразумевают налаживание производства и создание сотен спутников, а также не учитывают возможные проблемы с финансированием

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Порядка пяти лет потребуется, чтобы развернуть на орбите полноценную частную группировку дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), способную наблюдать за территорией России в режиме онлайн. Такое мнение выразил руководитель спутникового направления компании "Спутникс" Станислав Карпенко.

"Я думаю, что если реально так обозначать горизонты, то лет пять на это нужно, чтобы систему такую создать", - сказал он в рамках пресс-конференции в московском Музее космонавтики.

Он уточнил, что эти сроки подразумевают налаживание производства и создание сотен спутников, а также не учитывают возможные проблемы с финансированием. "Есть вопрос технический, а есть вопрос экономики - то есть кто-то должен за это заплатить, чтобы это сделать. Само по себе технически оно реализуемо", - добавил Карпенко.

10 лет назад - 19 июня 2014 года - был осуществлен запуск первого российского коммерческого спутника "ТаблетСат-Аврора". Аппарат дистанционного зондирования Земли был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя РС-20 кластерным запуском. Стоимость создания этого спутника составила порядка $1 млн.

Сегодня "Спутникс" разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок. Они используются в автоматической идентификационной системе для мониторинга судоходства, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга. 

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Страны
Россия
Продукция
РС-20
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