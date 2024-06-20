"Алмаз-Антей" разработал экспортную версию "Комара" для борьбы с безэкипажными катерами

По данным концерна, версия изделия может устанавливаться на быстроходные малотоннажные катера, на которых сложно разместить штатные приборы ТУ "Комар"

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил на Международном военно-морском салоне "Флот-2024" экспортную версию турельной установки "Комар" для борьбы с безэкипажными катерами, разработанную предприятием "Ратеп". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Входящее в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" предприятие АО "Ратеп" разработало модульную версию турельной установки "Комар" модификации 3М47-03Э, одной из основных функций которой является обеспечение защиты от безэкипажных катеров", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что версия изделия может устанавливаться на быстроходные малотоннажные катера, на которых сложно разместить штатные приборы ТУ "Комар". В ее состав входят разнесенные пусковые установки, модульное автоматизированное рабочее место, прибор электропитания и оптико-электронная система. За счет значительного сокращения габаритных размеров модульных пусковых установок боекомплект "Комара" при желании заказчика можно увеличить в два раза.

"Основная изюминка модульного "Комара" - это возможность размещения модулей установки на катерах, в том числе находящихся в эксплуатации, без проведения значительных корпусных работ с использованием минимального личного состава", - добавили в концерне, отметив, что за счет модульного построения изделия заказчики получают возможность в кратчайшие сроки повысить боевые возможности кораблей, катеров ВМС и береговой охраны.

Обновленная версия "Комара" оснащена пусковыми модулями на две зенитные управляемые ракеты типа "Игла-С" и две управляемые ракеты типа "Атака".

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз, 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - с 19 по 23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".