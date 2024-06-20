Эксперт считает перспективными ДЗЗ и широкополосную связь в развитии частного космоса

Вице-президент фонда "Сколково" Алексей Беляков также отметил задачи по обеспечению широкополосной связью территории России в числе в перспективных направлений

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Дистанционное зондирование Земли и широкополосная связь являются перспективными направлениями развития частного космоса. Об этом сказал вице-президент фонда "Сколково" Алексей Беляков, выступая на пресс-конференции в столичном Музее космонавтики, передает корреспондент ТАСС.

"Перспективы связаны с созданием многочисленных российских многоспутниковых группировок по части дистанционного зонирования Земли (ДЗЗ). Необходимо, чтобы эти группировки имели достаточно высокое разрешение и достаточно высокую регулярность обзора, если не онлайн, то хотя бы раз в сутки, чтобы вся территория Россия, а лучше мира была покрыта фотографиями", - сказал он.

Кроме того, в перспективных направлениях он отметил задачи по обеспечению широкополосной связью территории России, важным параметром является ее доступность.

Беляков отметил, что компании "Бюро 1440" и "Спутникс" (выпускник "Сколково") решают эти задачи. "Компанию "Бюро 1440", мне кажется, эти ребята очень далеко и глубоко подошли к решению этой задачи (обеспечение широкополосной связью - прим. ТАСС) <…>. По части ДЗЗ <…>, когда он будет успешно реализован (проект компании "Спутникс" - прим.ТАСС), по сути, это будет означать возврат России на рынок ведущих производителей спутников ДЗЗ и в целом на рынок ДЗЗ", - сказал он.

Пресс-конференция посвящена десятилетнему юбилею запуска на орбиту первого российского частного спутника с космодрома Ясный.