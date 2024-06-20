Глава "Спутникс" предложил сделать официальным день рождения частной космонавтики в РФ

Владислав Иваненко выбрал для этого день запуска первого российского частного спутника "ТаблетСат-Аврора" 19 июня 2014 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Генеральный директор частной российской компании "Спутникс" Владислав Иваненко предложил официально отмечать 19 июня, день запуска первого российского частного спутника "ТаблетСат-Аврора", в качестве дня рождения частной космонавтики в России.

"Очень надеемся, что в будущем эта дата станет официальной. Как есть день рождения космонавтики - 12 апреля, так и 19 июня будет днем частной космонавтики", - сказал он в рамках пресс-конференции в московском Музее космонавтики.

10 лет назад - 19 июня 2014 года - был осуществлен запуск первого российского коммерческого спутника "ТаблетСат-Аврора". Аппарат дистанционного зондирования Земли был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя РС-20 кластерным запуском. Стоимость создания "ТаблетСат-Аврора" составила порядка 1 млн долларов.

За прошедшее десятилетие, отметил Иваненко, "Спутникс" запустил более 64 спутников. "В прошлом году мы произвели более 120 аппаратов, часть из которых уже запущена, и остальная часть будет запущена в ближайшее время", - добавил он.

Сегодня "Спутникс" разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок. Они используются в автоматической идентификационной системе (АИС) для мониторинга судоходства, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга.