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ТАСС

Глава КТРВ представил в Кронштадте главкому ВМФ глубоководные торпеды

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Экспозиция морского оружия КТРВ на МВМС-2021
Экспозиция морского оружия КТРВ на МВМС-2021.
Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

Александру Моисееву также представили комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет" и машины из состава берегового ракетного комплекса "Бал"

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов представил главкому ВМФ Александру Моисееву новейшие глубоководные торпеды и систему защиты особо важной береговой инфраструктуры.

На обходе экспозиции Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте Обносов показал главкому широкую номенклатуру ракет серий Х-35, Х-31, Х-59, а также представил стенд с универсальной глубоководной самонаводящейся торпедой и малогабаритной тепловой торпедой.

Кроме того, Моисееву показали комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет" и машины из состава берегового ракетного комплекса "Бал".

Международный военно-морской салон "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения салона - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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Продукция
Х-31
Х-35
Х-59
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Обносов Борис
Выставки
МВМС
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