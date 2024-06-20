Глава КТРВ представил в Кронштадте главкому ВМФ глубоководные торпеды

Александру Моисееву также представили комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет" и машины из состава берегового ракетного комплекса "Бал"

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов представил главкому ВМФ Александру Моисееву новейшие глубоководные торпеды и систему защиты особо важной береговой инфраструктуры.

На обходе экспозиции Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте Обносов показал главкому широкую номенклатуру ракет серий Х-35, Х-31, Х-59, а также представил стенд с универсальной глубоководной самонаводящейся торпедой и малогабаритной тепловой торпедой.

Кроме того, Моисееву показали комплекс охраны особо важных морских и береговых объектов "Корвет" и машины из состава берегового ракетного комплекса "Бал".

Международный военно-морской салон "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения салона - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".