Глава КТРВ заявил, что "Циркон" находится на вооружении некоторых кораблей ВМФ

Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря. 28 мая 2022 года.

Госкомиссия ранее рекомендовала принять гиперзвуковую ракету на вооружение надводных кораблей ВМФ

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Гиперзвуковая ракета "Циркон" находится на вооружении некоторых надводных кораблей ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Гиперзвуковым "Цирконом" оснащен ряд кораблей ВМФ России. Что касается принятия "Циркона" на вооружение ВМФ, то это процесс длительный", - отметил он.

Известно, что ракеты "Циркон" в надводном варианте разработки и производства реутовского НПО машиностроения были испытаны и состоят на вооружении, в частности, фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Подводный "Циркон" был испытан с атомной подводной лодки "Северодвинск", стрельба велась из надводного положения.

Ранее сообщалось, что по итогам предыдущих испытательных пусков "Циркона" с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", проводившихся в рамках госиспытаний и летно-конструкторских испытаний, Госкомиссия рекомендовала принять гиперзвуковую ракету "Циркон" на вооружение надводных кораблей ВМФ России.

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".