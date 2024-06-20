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ТАСС

Глава КТРВ заявил, что "Циркон" находится на вооружении некоторых кораблей ВМФ

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Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря. 28 мая 2022 года
Запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море, с головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева моря. 28 мая 2022 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Госкомиссия ранее рекомендовала принять гиперзвуковую ракету на вооружение надводных кораблей ВМФ

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Гиперзвуковая ракета "Циркон" находится на вооружении некоторых надводных кораблей ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Гиперзвуковым "Цирконом" оснащен ряд кораблей ВМФ России. Что касается принятия "Циркона" на вооружение ВМФ, то это процесс длительный", - отметил он.

Известно, что ракеты "Циркон" в надводном варианте разработки и производства реутовского НПО машиностроения были испытаны и состоят на вооружении, в частности, фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Подводный "Циркон" был испытан с атомной подводной лодки "Северодвинск", стрельба велась из надводного положения.

Ранее сообщалось, что по итогам предыдущих испытательных пусков "Циркона" с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", проводившихся в рамках госиспытаний и летно-конструкторских испытаний, Госкомиссия рекомендовала принять гиперзвуковую ракету "Циркон" на вооружение надводных кораблей ВМФ России.

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
Проекты
22350
ГЗЛА
Выставки
МВМС
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