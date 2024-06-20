Глава КТРВ заявил, что "Циркон" находится на вооружении некоторых кораблей ВМФ

Госкомиссия ранее рекомендовала принять гиперзвуковую ракету на вооружение надводных кораблей ВМФ
КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Гиперзвуковая ракета "Циркон" находится на вооружении некоторых надводных кораблей ВМФ России. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.
"Гиперзвуковым "Цирконом" оснащен ряд кораблей ВМФ России. Что касается принятия "Циркона" на вооружение ВМФ, то это процесс длительный", - отметил он.
Известно, что ракеты "Циркон" в надводном варианте разработки и производства реутовского НПО машиностроения были испытаны и состоят на вооружении, в частности, фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Подводный "Циркон" был испытан с атомной подводной лодки "Северодвинск", стрельба велась из надводного положения.
Ранее сообщалось, что по итогам предыдущих испытательных пусков "Циркона" с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", проводившихся в рамках госиспытаний и летно-конструкторских испытаний, Госкомиссия рекомендовала принять гиперзвуковую ракету "Циркон" на вооружение надводных кораблей ВМФ России.
МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.
ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".