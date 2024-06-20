ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия эффективно использует истребители Су-34 в зоне спецоперации

Минобороны России получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, пишет MWM. Этот самолет привлек к себе особое внимание благодаря своей эффективности при нанесении высокоточных ударов планирующими бомбами по целям на Украине.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. О поставке отчиталась гособоронкорпорация “Ростех”: “Объединенная авиастроительная корпорация поставила Минобороны России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска”. Первый заместитель генерального директора “Ростеха” Владимир Артяков подчеркнул, что Су-34 интенсивно применялся в российско-украинском конфликте, добавив, что “возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения”.

С момента распада СССР Су-34 поставлялся в войска гораздо шире, чем истребители других классов, и считается, что в настоящее время на вооружении находится более 120 самолетов, несмотря на значительные потери во время войны (не подтверждены Министерством обороны России. – Прим. ИноСМИ). При этом производство было значительно расширено в 2022 году, чтобы удовлетворить потребности украинского театра военных действий и упредить эскалацию конфронтации с НАТО. Самолет широко используется для доставки ядерного оружия, и в сентябре 2023 года впервые применил баллистические ракеты по наземным целям.

Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация развивает дальнейшее производство Су-34: “Сегодня предприятия ОАК наращивают выпуск самолетов. Для этого мы совершенствуем технологические и бизнес-процессы на наших производствах, находим дополнительные резервы для увеличения объемов производства. Кроме того, привлекаем на заводы новых сотрудников”.

О поставке новых Су-34 стало известно через три дня после того, как спутниковые снимки подтвердили, что ВСУ нанесли беспрецедентный удар беспилотниками по аэродрому Морозовск в Ростовской области, который служит узлом для операций Су-34 (не подтверждено Министерством обороны России. – Прим. ИноСМИ). Подобные нападения ожидаются и в будущем, поскольку государства Западного блока значительно расширяют поддержку Украины, чтобы облегчить ей более глубокие атаки. Что же касается будущего Су-34, то сообщалось, что в октябре 2023 года Министерство обороны дало указания по дальнейшему расширению производства. В частности, это объявление совпало с визитом министра обороны Сергея Шойгу на авиазавод имени Чкалова в Новосибирске, где и производятся Су-34. Министр тогда подчеркнул: “Эта машина — основная рабочая лошадка, у них по четыре—пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу”.

До 2022 года объемы производства оценивались примерно в 14-18 самолетов в год. Предполагается, что с его расширением поставки Су-34 достигнут 24 самолетов в год — иными словами, того же уровня, что и новый истребитель пятого поколения Су-57. Сообщается, что предыдущую партию самолетов ВКС России получили 8 апреля, при этом все партии, поставленные с июля 2022 года, соответствуют усовершенствованному стандарту Су-34М. Российские источники утверждают, что Су-34М вдвое превосходит по боевой мощи исходный вариант, поступивший на вооружение в 2014 году. Среди примечательных особенностей следует отметить выделенный интерфейс для трех различных типов датчиков: УКР-РТ предназначен для ведения радиотехнической разведки, УКР-ОЭ — для оптико-электронной, а УКР-РЛ — для радиолокационной. Также имеются модифицированные специализированные варианты Су-34, включая самолет радиоэлектронного подавления и вариант для сбора информации, наблюдения и разведки.

Су-34 привлек особое внимание в прошлом году благодаря своей эффективности при нанесении высокоточных ударов планирующими бомбами по целям на Украине. Эти бомбы позволяют истребителям поражать цели на дальностях до 70 километров. При небольшой стоимости бомбы несут гораздо больший заряд, чем ракеты воздушного базирования, и могут комплектоваться термобарическими боеголовками для оптимального поражения личного состава на укрепленных позициях. Военнослужащие украинской армии в интервью "Нью-Йорк таймс" сравнили удары российских планирующих бомб с “разверзшимися вратами ада”, подчеркнув “дополнительный разрушительный потенциал” вдобавок к артиллерийским обстрелам российской армии.