ТАСС: крейсер "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания не раньше 2025 года

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Адмирал Нахимов" проекта 11442М после ремонта и модернизации приступит к заводским ходовым испытаниям в 2025 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ, в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024", который начал работу в Кронштадте в среду, 19 июня.

"На осень 2024 года поставлена задача провести физический пуск двух реакторов и оторваться от пирса. Заводские ходовые испытания корабля начнутся летом 2025 года, затем предстоит провести государственные испытания", – уточнил он.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" Севмаш

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее другой источник сообщил ТАСС, что по новым планам передача корабля после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 год.

"Это уникальный в плане технического оснащения корабль. В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в данном проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны. После передачи флоту "Адмирал Нахимов" прослужит как минимум 30 лет", – ранее заявил ТАСС генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Адмирал Нахимов" (ранее – "Калинин") – третий корабль в серии тяжелых атомных ракетных крейсеров типа "Орлан" (проекты 1144 и 11442). Его вывели из боевого состава флота в 1997 году. Контракт на ремонт и модернизацию силами производственного объединения "Севмаш" стороны подписали в 2013 году. В 2014-м крейсер переместили в наливной бассейн предприятия, в 2016 году с корабля демонтировали оборудование.

Сроки завершения работ неоднократно переносили: сначала на 2020-й, потом – на 2021 год. В августе 2020 года крейсер "Адмирал Нахимов" перевели из наливного бассейна к достроечной набережной. Возвращение корабля в строй планировали на 2022 год, но осенью 2021 года стало известно, что крейсер не выйдет на испытания раньше 2023 года.

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2023" генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что крейсер выйдет на ходовые испытания в мае 2024 года.