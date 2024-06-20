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ЦАМТО

Антон Алиханов: предприятия ОПК, допустившие отставание от графика поставок, ждут жесткие меры

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Антон Алиханов
Антон Алиханов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Голенков

ЦАМТО, 19 июня. Предприятия ОПК, "проштрафившиеся" с графиком поставок, ждут соответствующие меры, вплоть до смены собственника.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Вся производственная база системно "обвязана" сквозными графиками комплектования, сходящимися в конечном итоге в план-графики поставок. Их реализация находится под четким контролем со стороны Коллегии ВПК. И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", – приводит слова А.Алиханова пресс-служба Минпромторга по итогам заседания Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"Тем самым работа ОПК в общенациональном масштабе по сути переведена на принципы жесткого проектного менеджмента, что в нынешней ситуации несомненный плюс", – подчеркнул министр.

А.Алиханов также отметил значительную роль ОПК в развитии промышленности. Так, по широкой номенклатуре комплектующих пришлось во многом заново выстраивать кооперационные связи на несколько уровней вглубь этой цепочки, под эту задачу были вовлечены в работу около 850 предприятий, которые раньше не взаимодействовали с "оборонкой".

"Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов. Способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны", – добавил глава "Ростеха", председатель Союза машиностроителей Сергей Чемезов, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что отечественная оборонная промышленность, наряду с выполнением ГОЗ, создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. Однако проблемными вопросами для оборонщиков пока еще являются нехватка кадров и низкая рентабельность предприятий.

Алиханов, в свою очередь, выразил готовность оказать предприятиям поддержку в повышении производительности, оптимизации и внедрении "бережливых" подходов на основе технологического аудита.

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