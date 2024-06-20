Боевой модуль "Бережок" адаптировали для борьбы с безэкипажными катерами

Тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП, в составе холдинга "Высокоточные комплексы" входит в "Ростех") на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" представило боевое отделение "Бережок" для борьбы с безэкипажными катерами.

"Демонстрируем комплекс вооружения с системой управления огнем и управляемым вооружением "Корнет" для оснащения бронетанковой техники (боевое отделение "Бережок"). Данное боевое отделение представлено на выставке в качестве комплекса береговой обороны для борьбы с десантными средствами, катерами, в том числе с безэкипажными", – рассказали ТАСС в КБП.

Боевой модуль "Бережок" Википедия

Изначально новым боевым модулем "Бережок" оснащались БМП-2М. В состав комплекса вооружения включены 30-мм автоматическая пушка 2А42, 7,62-мм пулемет ПКТМ, пусковые установки противотанковых управляемых ракет "Корнет" и автоматический гранатомет АГ-30М.

Значительно усовершенствованы приборы прицеливания и наблюдения, повышены возможности по действиям в ночное время.

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов".