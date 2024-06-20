«Мы все этого ждем». Глава ОАК Слюсарь рассказал об условиях, которые позволят отдать МС-21 «Аэрофлоту»

Сроки серийного запуска постоянно сдвигаются

Первые самолеты МС-21, которые собирают на Иркутском авиазаводе, должны поступить для эксплуатации в компанию «Аэрофлот» в сентябре 2025 года. Но для этого лайнеру нужно получить дополнительный сертификат к тому, что был выдан до начала спецоперации в феврале 2022 года, из-за которой в отношении России ввели экономические санкции. Об этом в эфире РБК в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), куда входит иркутский завод, Юрий Слюсарь.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер собирают на Иркутском авиационном заводе. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-14.

— У нас совершено порядка 1,2 тысячи полетов на МС-21, получен необходимый сертификат, но он, к сожалению, получен с иностранными комплектующими. Мы были готовы к началу серийного производства. Порядка 12 планеров серийных уже Иркутским авиазаводом было сделано. Теперь нужно получить дополнительный к действующему сертификат — это порядка 200 полетов, которые должны начаться в сентябре 2024 года. Наша задача — за год эти 200 полетов на трех машинах отлетать. И с сентября 2025 года начать поставку МС-21 в компанию «Аэрофлот». Мы все этого ждем, а она ждет, наверное, больше всего, — сказал Слюсарь.

По его словам, «Аэрофлот» уделяет большое внимание проекту, формулирует свои требования к самолету — причем не только с технической точки зрения, но и в плане выстраивания всей экосистемы вокруг эксплуатации лайнера: обслуживания, поставки запчастей, обучения специалистов и так далее.

— Коллеги уже многие годы работали с западными технологиями, вокруг этого выстроилось всё, начиная от культуры и заканчивая документацией. Поэтому нам важно сейчас вот эту иностранную экосистему вокруг Boeing и Airbus заменить российской, — отметил глава ОАК.

Первоначально первые МС-21 авиакомпаниям планировалось поставить в 2024 году, в мае стало известно, что срок перенесен. Всего к 2030 году планируется поставить 270 МС-21, которые собирает иркутский авиазавод. Перенос сроков связан с санкциями западных стран, которые ввели после начала спецоперации.

Предполагается, что «Аэрофлот» должен получить 18 самолетов МС-21. В число других эксплуатантов лайнера войдут также дальневосточная «Аврора» (хотя изначально говорилось, что авиакомпания не будет закупать иркутские самолеты) и белорусская «Белавия». Отметим, что в Белоруссии планируют производить комплектующие для обслуживания МС-21.

Весной 2024 года власти объяснили, с чем связаны задержки в производстве МС-21. В Ростехе, в частности, говорили, что пока не сформирован финальный облик лайнера, кроме того, из-за замещения деталей изменились весовые характеристики МС-21. Однако в глобальном смысле отрасль авиастроения пока пересмотрела приоритеты в сторону боевой авиации.