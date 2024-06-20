Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Пхеньян. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, новый договор приходит на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

По итогам переговоров российский президент сообщил, что документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. "Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", - заявил Путин.

В этом контексте российский лидер обратил внимание на заявления США и других стран о поставках высокоточных систем вооружений большого радиуса действий, самолетов F16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории.

"Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин. В свою очередь лидер КНДР заявил, что документ предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела.

"Это важное событие... Благодаря заключению Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения между нашими двумя странами встали на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития для достижения прогресса двух стран и приумножения благополучия их народов путем активного сотрудничества в разных областях, включая политику, экономику, культуру и военное дело", - сказал Ким Чен Ын.

Он отметил, что с заключением нового договора Россия и КНДР "поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений".

"Заключена юридическая основа, с помощью которой стало возможным... надёжно защитить мир и безопасность... и построить сильное государство в соответствии с общими интересами КНДР и РФ", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Он пообещал, что правительство КНДР "всегда будет верно выполнять свои обязанности по договору".