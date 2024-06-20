Ким Чен Ын: договор о партнерстве между РФ и КНДР предполагает развитие сотрудничества в экономике, политике и военном деле

Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он также отметил, что с заключением договора РФ и КНДР поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений

Пхеньян. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР - важное событие, он предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере экономики, политики и военного дела, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын.

"Это важное событие... Благодаря заключению Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ отношения между нашими двумя странами встали на рельсы дальнейшего перспективного и благополучного развития для достижения прогресса двух стран и приумножения благополучия их народов путем активного сотрудничества в разных областях, включая политику, экономику, культуру и военное дело", - сказал Ким Чен Ын по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что с заключением нового договора Россия и КНДР "поднялись на новый высокий уровень союзнических отношений".

"Заключена юридическая основа, с помощью которой стало возможным... надёжно защитить мир и безопасность... и построить сильное государство в соответствии с общими интересами КНДР и РФ", - подчеркнул Ким Чен Ын.