ВВС Украины теряют драгоценные истребители и штурмовики на одном и том же аэродроме, куда беспрестанно бьют беспилотники (Forbes, США)

Forbes: новая модель БПЛА "Ланцет" уничтожает украинские Су-25 прямо на авиабазе

ВВС Украины оставляют штурмовики Су-25 на одной и той же авиабазе под открытым небом, пишет Forbes. Российские "Ланцеты" бьют по ним настолько регулярно, что этому нет оправданий. Но всё равно самолеты у Украины еще есть, утешает сам себя автор статьи.

Авиабаза ВВС Украины Долгинцево — одна из самых уязвимых в стране. Она расположена недалеко от Кривого Рога, всего в 70 километрах от линии фронта на юге Украины, и находится в пределах досягаемости лучших российских беспилотников “Ланцет”.

С тех пор как в августе российские войска получили новую модель “Ланцета” с увеличенным радиусом действия — так называемое “Изделие 53”, — беспилотники стабильно бьют по Долгинцеву раз в несколько недель, целясь по любым военным самолетам, оставленным под открытым небом на взлетно-посадочной полосе.

Только за девять месяцев “Ланцеты” уничтожили в Долгинцеве минимум четыре самолета: два МиГ-29 и два Су-25. Первые два удара прошлой осенью застали украинские ВВС врасплох и взорвали пару МиГов. Третий удар в ноябре, по-видимому, уничтожил неуправляемую ложную цель в виде “Сушки”.

Но как украинские ВВС оправдывают потерю вполне полетопригодного Су-25, ставшего жертвой “Ланцета” в начале недели? На видео с российского разведывательного беспилотника видно, как 11-килограммовый “Ланцет” мчится к Су-25 на стоянке и разносит его на куски. Ничто не указывает на то, что этот “Сухой” тоже был всего лишь приманкой.

Украинское правительство в курсе своих проблем с ПВО. Не далее как в мае президент Владимир Зеленский заявил, что противовоздушная оборона — “главный дефицит его страны”. Бригады ВВС Украины курируют дивизионы ПВО, но их орудия малой дальности не могут полностью заменить батареи большой дальности.

Недаром в прошлом месяце Нидерланды устроили чрезвычайную операцию по поставке ВСУ дополнительных радаров и ракетных батарей. И их усилия наконец-то окупаются новыми поставками американских систем “Пэтриот” и немецких батарей ПВО IRIS-T.

В зависимости от того, как и где украинские ВВС развернут новые поступления, Долгинцево может упрочить свою оборону, причем скоро. Тем временем украинские летные экипажи наверняка захотят поскорее покинуть базу, и ничто не должно им помешать.

Дело в том, что с полными баками Су-25 может пролететь несколько сотен километров. Дозвуковому штурмовику не обязательно вылетать на задание из Долгинцева, чтобы добраться до линии фронта на юге страны. В распоряжении украинских ВВС имеется примерно 20 крупных авиабаз, десятки небольших аэродромов и даже годных под взлетно-посадочные полосы автомагистралей, разбросанных по всей стране.

Более того, украинские истребительные бригады обычно делают упор на непредсказуемость и внезапность, чтобы осложнить России целеуказание. “Их пилоты почти никогда не садятся на тот же аэродром, откуда взлетели”, — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

На базах вне досягаемости российских беспилотников имеется инфраструктура для безопасного взлета и обслуживания Су-25. Это не защитит низколетящие и тихоходные самолеты в ходе рискованных вылетов с использованием неуправляемых ракет, но убережет их на земле между заданиями — даже при том, что украинские ВВС отчаянно пытаются восстановить свои потрепанные батареи ПВО.

Су-25 у ВСУ не кончатся ни этим летом, ни даже в этом году. ВВС Украины вступили в конфликт примерно с 30 полностью исправными Су-25 и еще 13 на капитальном ремонте. Еще четыре Су-25 передала в дар Северная Македония, а кроме того украинские специалисты восстановили и отремонтировали часть из примерно 30 старых Су-25, законсервированных после распада Советского Союза в 1991 году.

Эти пополнения более чем компенсировали те 18 Су-25, что ВСУ потеряли в боях, включая подбитый в Долгинцево на этой неделе. Не исключено, что 299-я бригада тактической авиации — единственное подразделение Су-25 в составе ВВС Украины — сейчас насчитывает даже больше самолетов, чем 28 месяцев назад, когда Россия начала свою спецоперацию.

Но это отнюдь не означает, что ВВС должны терять вполне годные штурмовики, оставляя их под открытым небом на самой уязвимой авиабазе страны.

Автор: Дэвид Экс (David Axe).