Генконструктор КБ «Салют»: «Ангара» будет в строю как минимум до 50-х годов

В апреле с космодрома Восточный впервые стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Пуск модернизированной, более грузоподъемной «Ангары-А5М» запланирован с Восточного на 2027 год. Именно на этой ракете может появиться третья ступень, работающая на водороде, и именно «Ангара» может стать первым возвращаемым носителем в истории российской космонавтики. Об итогах первого старта «Ангары» с Восточного, сроках работы этого носителя, подготовке к первому пуску с экипажем и создании многоразовой версии этой ракеты в интервью Pro Космос рассказал генеральный конструктор КБ «Салют» им. В.М. Мясищева (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации Роскосмос) Сергей Кузнецов.

— Сергей Викторович, как вы оцениваете первый пуск «Ангары-А5» с Восточного? Что удалось, а над чем еще предстоит поработать?

— В первую очередь этот пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» мы расцениваем как расширение возможностей наших изделий. Это не просто новая точка старта, безусловно, стратегически важная для страны, но и еще существенное увеличение грузоподъемности «Ангары», обеспеченное географической широтой космодрома. Мы планируем развивать этот космодром и модернизировать ракеты. Первый старт модернизированной «Ангары» - «Ангары-А5М», запланирован с космодрома Восточный в 2027 году. Мы уже приступили к изготовлению комплектующих для нее.

— Первый пуск дважды переносился, причины двух отмен пусков установила госкомиссия. Будут ли внесены какие-то изменения в производство, чтобы не допустить подобные ситуации в будущем?

— Разумеется, все замечания, которые мы получили на первом испытательном пуске, будут учтены, и будут реализованы мероприятия, которые исключат возможность их повторения на последующих пусках уже со штатными полезными нагрузками. Мы только начали летно-конструкторские испытания и для первого пуска ракеты с абсолютно нового старта, с новой, еще не отработанной инфраструктурой, оцениваю выполненную 11 апреля работу на достаточно высоком уровне.

Мы подтвердили технические и конструкторские решения, заложенные при разработке космического ракетного комплекса. Я также хочу отметить, что не только на этих двух замечаниях сосредоточатся наши усилия, абсолютно все вопросы, появлявшиеся и в процессе подготовки ракеты в МИКе (монтажно-испытательном корпусе - ред.), и непосредственно на стартовом комплексе, будут проанализированы и по каждому будет реализован комплекс мероприятий для обеспечения качественной, беспроблемной эксплуатации комплекса в будущем.

— Когда намечены следующие летные испытания «Ангары» с Восточного?

— Следующий пуск с космодрома Восточный по действующему контракту подразумевает использование уже модернизированной версии «Ангары», так называемой «Ангары-А5М». Сейчас активно идет работа по созданию этой машины. Завершен выпуск конструкторской документации, идет изготовление стендовых машин и начато уже изготовление первых двух летных изделий. Конкретная дата запуска этих машин еще не определена и будет зависеть от тех задач, которые предстоит решить на этих пусках.

— Вся ли инфраструктура на стартовом столе готова к последующим пускам или на данный момент создан пусковой минимум, который предстоит доработать? Если пусковой минимум, то сколько времени потребуется, чтобы завершить строительство?

— Говорить о пусковом минимуме, наверное, неправильно, потому что с точки зрения подготовки технологических систем проведена серьезная работа. Все технологические системы этого пуска были практически в штатном исполнении. Что касается готовности технических систем, то по объективным причинам, связанным с не полностью завершенным строительством, были определенные нюансы при их использовании. Но с учетом того, что при выполнении данного пуска старт получил минимальные повреждения, мы уверены, что строители достаточно быстро смогут приступить к завершению оставшихся работ, и к следующему пуску старт будет полностью готов.

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5». Источник: Наталья Бережная

— Ранее генеральный директор Центра Хруничева сообщал, что модули перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будут выводиться с помощью ракет-носителей «Ангара-А5М». Когда начнется создание в «железе» первой ракеты для РОС? К какому сроку она будет готова?

— Да, основное транспортное снабжение перспективной Российской орбитальной станции, РОС, ложится на нашу модернизированную машину, о которой я говорил ранее и которую мы сейчас уже создаем. Все тяжелые модули для перспективной космической станции планируется выводить на «Ангаре-А5М». Как я ранее отмечал, мы уже начали изготавливать детали и сборочные единицы для первых двух летных машин «Ангара-А5М». Что касается привязки этих двух машин для конкретных модулей станций РОС или для каких-то других полезных нагрузок, то это вопрос ближайшего будущего. В настоящее время наши коллеги из РКК (Ракетно-космической корпорации - ред.) «Энергия» определяют стратегию развертывания станции, и мы со своей стороны готовы выполнить все поставленные задачи.

— Является ли «Ангара» полностью отечественной ракетой?

— Да, «Ангара» является полностью отечественной ракетой.

— Первым модулем РОС, который будет выведен с помощью «Ангары», станет научно-энергетический?

— По текущим планам развертывание перспективной Российской орбитальной станции начинается с запуска научно-энергетического модуля. Мы рассчитываем, что это будет первый модуль, который будет выведен модернизированной «Ангарой» с космодрома Восточный в рамках создания этой станции. Если в процессе разработки станции наши коллеги из РКК «Энергия» примут иное решение, то, я думаю, «Ангара» будет готова начать развертывание станции с любого модуля, который будет необходим на тот момент.

— Ранее был проработан проект возвращаемой «Ангары». На каком топливе предполагаются её полеты?

— В рамках эскизного проектирования второго этапа ОКР (опытно-конструкторской работы - ред.) «Амур» нами рассмотрен возвращаемый вариант «Ангары-А5», уже с водородной 3-ей ступенью. Эскизное проектирование показало возможность создания подобной модификации. Более того, ее грузоподъемность соответствует грузоподъемности одноразовой версии «Ангары-А5М» на традиционных компонентах. Поэтому те нагрузки, которые планировались к выведению на «Ангаре-А5М» могут быть выведены на этой новой возвращаемой ракете.

— Будет ли такой носитель создан в инициативном порядке для испытаний или необходим государственный заказ?

— На начальном этапе разработки, я считаю, любой проект носит инициативный характер. Ведь задача разработчика предложить заказчику те варианты, из которых можно выбрать наиболее интересующие, подходящие для дальнейшей реализации. Мы рассчитываем, что так будет и с проектом возвращаемой ракеты.

Если говорить о реализации в дальнейшем за счет собственных средств, то Центр Хруничева является акционерном обществом со 100% государственным участием. Поэтому в любом случае необходимо решение государственного владельца, куда направить государственные средства: на создание новой ракеты-носителя, на инновационную программу и т. д.

— В перспективе есть планы по созданию улучшенной «Ангары-А5М», водородной «Ангары», многоразовой «Ангары». Ведутся ли работы по её дальнейшей модернизации/модификации? Какие? Или после речь идет уже о создании новой ракеты? Есть ли какие-то наработки?

— Модернизация машины ведется постоянно, и пример нашего ветерана — ракеты-носителя «Протон» — показывает, что такая стратегия позволяет достаточно долго сохранять актуальные показатели на рынке пусковых услуг. Поэтому, конечно, мы будем и модернизировать «Ангару-А5М», и создавать водородную версию этой машины. Как я уже сказал, есть планы по созданию и многоразовой версии, поэтому все это мы будем реализовывать при наличии интереса со стороны заказчика.

— Когда начнется производство первой «Ангары» для пилотируемых пусков? Чем она будет отличаться от «грузовой»?

— Производство «Ангары» для пилотируемых пусков начнется после того, как будет заключен соответствующий договор. Сейчас мы приняли участие в эскизном проектировании по обеспечению в том числе пилотируемых пусков к станции РОС, заказчиком у нас выступала РКК «Энергия», мы представили свои предложения. Мы готовы к реализации этого проекта. Что касается особенностей, то, прежде всего, пилотируемая «Ангара» отличается наличием дополнительного оборудования, связанного с необходимостью спасения экипажа в случае возможных нештатных ситуаций. В остальном конструктивно эта машина повторяет «Ангару-А5М» и мы рассчитываем, что пилотируемый вариант станет не менее востребованным, чем грузовой.

— Сколько ракет предстоит запустить, чтобы получить добро на запуск на «Ангаре» перспективного транспортного корабля (ПТК) с экипажем?

— Пока есть предварительное видение пилотируемой версии «Ангары». При этом мы понимаем, что отработка будет вестись совместно с отработкой нового пилотируемого корабля, новых пилотируемых модулей. Поэтому эти программы будут взаимоувязаны. Что касается количества пусков, предшествующих пуску ПТК с экипажем, то тут, конечно, надо будет учитывать предыдущую историю: сколько модулей было выведено на орбиту, какие были результаты, сколько замечаний было получено. По сложившейся практике, мы считаем, не менее двух-трех пусков модернизированной пилотируемой ракеты надо будет осуществить, чтобы принять решение о запуске экипажа.

— Потребуется ли модернизация ракеты-носителя «Ангара-А5М» при использовании многопусковых схем выведения при полетах на Луну? Ведутся ли уже такие работы?

— С точки зрения средств выведения, многопусковые схемы не отличаются от выведения обычных нагрузок. То есть задача ракеты-носителя – вывести космическую головную часть на заданную орбиту. А далее все стыковочные операции, сборка модулей происходит на орбите уже без участия средств выведения.

Есть определенные требования, которые накладываются на наземную космическую инфраструктуру, потому что за короткое время необходимо осуществить сразу несколько пусков ракет-носителей. Но все эти проблемы принципиально решаемы. Поэтому при наличии таких задач и, главное, при наличии кораблей, которые необходимо будет доставить на орбиту Луны, конечно, многопусковые схемы могут быть рассмотрены для выполнения задачи.

— Есть ли понимание, на какие сроки «Ангара» закроет потребности российского рынка? Как долго возможно ее использование?

— Конечно, сейчас с точностью до года мы не можем сказать, насколько долгая жизнь будет у «Ангары». Но мы полагаем, что она будет служить интересам Российской Федерации не менее, чем ее предшественник — наш легендарный «Протон». Поэтому как минимум до 50-х годов мы видим «Ангару» в строю.

— Удалось ли уже снизить стоимость производства «Ангары»? Какие работы по этому направлению ведутся?

— Эта работа ведется постоянно. И освоение серийного производства, и те силы и средства, которые вкладывает и государственная корпорация, и Центр Хруничева в развитие серийного производства, несомненно, дают уже определенные положительные результаты. Я очень надеюсь, что в скором времени ракета-носитель «Ангара» будет иметь конкурентоспособную цену.

Алена Чилей