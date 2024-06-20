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ВМС Индии приступают к испытаниям испанской НАПЛ S-80 в рамках тендера по проекту P-75I

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Головная испанская подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023
Головная испанская подводная лодка S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus перед вводом в строй. Картахена, 30.11.2023.
Источник изображения: Gines Soriano / www.infodefensa.com

ЦАМТО, 19 июня. В конце июня ВМС Индии начнут испытания критически важного оборудования неатомной подводной лодки (НАПЛ) класса S-80 испанской компании Navantia.

Как сообщает The Economic Times, испытания индийскими специалистами оборудования подводной лодки класса S-80 запланированы на последнюю неделю июня в Картахене (Испания).

Министерство обороны Индии в июне 2021 года одобрило реализацию "Проекта 75I" (P-75I), предусматривающего строительство на территории страны шести НАПЛ, оснащенных воздухонезависимой силовой установкой на топливных элементах. Оценочная стоимость проекта превышает 600 млрд. рупий. Новые субмарины также должны использовать крылатые ракеты для поражения наземных целей.

Индийскими "стратегическими партнерами" были выбраны компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) и Larsen & Tubro (L&T). Им была предоставлена возможность сотрудничать с любым из включенных в список зарубежных производителей оригинального оборудования: французской Naval Group с НАПЛ "Скорпен", немецкой ThyssenKrupp Marine Systems с "Тип-214", российским АО "Рособоронэкспорт" (ЦКБ МТ "Рубин") с "Амур-1650", южнокорейской Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) с НАПЛ, разработанной на базе немецкой "Тип-209", а также испанской Navantia с S-80.

Иностранные производители выступят технологическим партнером и окажут содействие индийскому подрядчику в постройке НАПЛ с высоким уровнем компонентов национального производства и обеспечат передачу различных технологий. Это позволит создать производственные линии для постройки подводных лодок в Индии, получить технологии проектирования подводных лодок и сопутствующего оборудования, сделав страну мировым центром разработки и производства подлодок. Контракт будет заключен Министерством обороны после оценки ответов, представленных двумя "стратегическими партнерами", вошедших в короткий список.

Проект не только позволит развить базовую отрасль строительства подводных лодок, но также значительно расширить возможности системы производства соответствующих запасных частей / систем / оборудования, связанного с субмаринами. Для достижения этих целей запрос включает требования к уровню содержания национальных компонентов, передаче технологий проектирования / производства / обслуживания подводных лодок и критически важного оборудования.

В октябре 2023 года стало известно, что в короткий список конкурса вошли испанская Navantia с S-80 и немецкая Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) с "Тип-214". Немецкая НАПЛ "Тип-214" оснащена дизель-электрической установкой с питанием от двух дизельных двигателей, имеет воздухонезависимую силовую установку (AIP) на основе водородных топливных элементов Siemens. Испанская S-80 оснащена тремя дизельными двигателями и будет иметь систему AIP с генераторами биоэтанола.

Navantia для подачи совместной заявки на участие в программе P-75I подписала соглашение о сотрудничестве с индийской компанией Larsen & Toubro. Соглашение последовало за меморандумом о взаимопонимании, подписанным в апреле 2023 года в Мадриде. Немецкая Thyssenkrupp Marine Systems для участия в тендере выбрала верфь Mazagon Dock Shipbuilders Limited.

По заявлению главы компании Navantia Рикардо Домингеса Гарсия-Бакеро, важным аспектом конструкции S-80 является тот факт, что она полностью соответствует почти всем техническим требованиям проекта P75(I) без необходимости какой-либо модернизации.

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Страны
Германия
Индия
Испания
Южная Корея
Продукция
Амур-1650
Компании
DSME
Mazagon Dock
Navantia
Siemens
ThyssenKrupp
РОЭ
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