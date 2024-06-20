Договор с КНДР предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии, заявил Владимир Путин

ЦАМТО, 19 июня. Подписанный РФ и КНДР Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

"Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора", – заявил В.Путин.

Кроме того, по словам В.Путина, Россия не исключает для себя развития ВТС с КНДР в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии.

"Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом", – подчеркнул В.Путин.