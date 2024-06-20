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Интерфакс-АВН

Путин не исключил, что РФ будет осуществлять ВТС с КНДР в соответствии с новым договором

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MiG29S-001_North_Korea
Истребитель МиГ-29 ВВС КНДР.

Пхеньян. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия не исключает для себя развития ВТС с Корейской Народно-Демократической Республикой в связи с подписанным Договором о стратегическом взаимодействии, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

"Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом", - заявил Путин.

Ранее в среду Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами, новый договор приходит на смену основополагающим документам между РФ и КНДР, подписанным в 1961 году, в 2000 и 2001 годах.

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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
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