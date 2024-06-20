Боевой модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

"Ростех": боевой модуль "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Боевой модуль для боевых машин пехоты "Бережок" может быть самостоятельным комплексом борьбы с морскими дронами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") - предприятия-разработчика изделия.

Сегодня "Бережок" устанавливается на БМП-2 в рамках модернизации этих машин до уровня БМП-2М.

"На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами", - сказал собеседник агентства.

Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения. В состав комплекса входят пусковые установки ракет семейства "Корнет", 30 мм автоматическая пушка 2А42, 30 мм гранатомёт АГ-30М и 7,62 мм пулемёт ПКТМ. Максимальная дальность поражения- до 8 километров.

Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.