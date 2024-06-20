Войти
РИА Новости

Боевой модуль БМП "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

225
0
0
БМП-2 с модулем "Бережок"
БМП-2 с модулем "Бережок".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"

"Ростех": боевой модуль "Бережок" станет комплексом борьбы с морскими дронами

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Боевой модуль для боевых машин пехоты "Бережок" может быть самостоятельным комплексом борьбы с морскими дронами, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") - предприятия-разработчика изделия.

Сегодня "Бережок" устанавливается на БМП-2 в рамках модернизации этих машин до уровня БМП-2М.

"На морском салоне в Кронштадте мы представляем модуль "Бережок" как самостоятельную систему, которую можно применять, в том числе, для борьбы с безэкипажными катерами", - сказал собеседник агентства.

Обитаемый двухместный боевой модуль "Бережок" представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения. В состав комплекса входят пусковые установки ракет семейства "Корнет", 30 мм автоматическая пушка 2А42, 30 мм гранатомёт АГ-30М и 7,62 мм пулемёт ПКТМ. Максимальная дальность поражения- до 8 километров.

Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в Кронштадте с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
БМП-2
БМП-2М
ПКТМ
Похожие новости
08.12.2021
«Рыцари» льдов
16.08.2021
Мотострелковую бригаду ЗВО усилили бронемашинами БМП-2М
05.08.2021
Военную базу РФ в Таджикистане усилили боевыми машинами БМП-2М
06.01.2020
Бронемашины с безэкипажным боевым модулем получат Сухопутные войска в 2020 г. - Минобороны РФ
28.08.2018
Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для "Абрамсов" и "Леопардов"
06.10.2017
Модернизированные российские БМП и БМД — угроза для сил НАТО (Defence24, Польша)
07.10.2013
"Терминатор-2" как символ возрождения российского ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой