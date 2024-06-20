В Санкт-Петербурге состоялся единый выпуск довузовских организаций МО РФ

В мероприятии принял участие губернатор региона Александр Беглов

ТАСС, 19 июня. Единый выпуск воспитанников семи довузовских образовательных организаций Министерства обороны России состоялся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"374 выпускникам, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, вручили документы об образовании и нагрудные знаки, 133 из них были вручены аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль "За особые успехи в учении I и II степени", - сказали там.

В едином строю на Дворцовой площади перед знаменами училищ прошли торжественным маршем воспитанники Санкт-Петербургского суворовского военного училища, Нахимовского военно-морского училища, Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени князя Александра Невского, Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации", Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Кадетского корпуса (школы ИТ-технологий), Кадетского корпуса (спортивная школа) Военного института физической культуры. С окончанием обучения их поздравил заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

"От имени Министра обороны Российской Федерации, коллегии Министерства обороны сердечно поздравляю вас с торжественным мероприятием - выпуском образовательных довузовских организаций. В училищах и кадетских корпусах вы получили прочные знания для успешного обучения в вузах страны и освоения выбранной вами профессии. Желаю каждому из вас уверенно идти к поставленным целям, быть патриотом, достойным гражданином и защитником нашей великой страны", - отметил в ходе церемонии заместитель главы военного ведомства России.

В мероприятии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители общественных организаций и попечительских советов училищ. Губернатор также поздравил выпускников.

Впервые в строю выпускников воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации", основанного в 2019 году. Обучение завершили 63 воспитанницы, из них 22 девушки удостоены медали "За особые успехи в учении I степени", 19 девушек - "За особые успехи в учении II степени". Также шесть выпускниц удостоены почетного знака правительства Санкт-Петербурга.