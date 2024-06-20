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ТАСС

Источник сообщил, что крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ в 2026 году

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Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости / Юрий Кавер

Он находился в ремонте с 1999 года

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М после ремонта и модернизации будет передан Военно-морскому флоту (ВМФ) в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ, в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024".

"По новым планам передача корабля (крейсера "Адмирал Нахимов" - прим. ТАСС) после завершения соответствующих испытаний планируется на 2026 год", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

"Это уникальный в плане технического оснащения корабль. В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в данном проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана, в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны. После передачи флоту "Адмирал Нахимов" прослужит как минимум 30 лет", - ранее заявил ТАСС генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

В июне 2023 года в ходе МВМС-2023 Будниченко сообщил ТАСС, что крейсер находится на завершающем этапе ремонта и модернизации. Шла отделка кают, наладка оборудования и корабельных систем. В работе участвовали более 3 тысяч человек. Одновременно шли швартовые испытания корабля. Тогда он готовился к заселению экипажа.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

О МВМС "Флот-2024"

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз, и второй раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и в конгрессно-выставочном центре на территории туристическо-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024". 

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