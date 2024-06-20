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Военное обозрение

Сделка одобрена: Израиль сможет закупить у США до 50 истребителей F-15

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Источник изображения: topwar.ru

Два основных противника продажи оружия Израилю – конгрессмен Грегори Микс из Комитета по иностранным делам и сенатор Бенджамин Кардин – больше не выступают против предложения администрации президента Байдена по продаже оружия Израилю.

Таким образом, американцы могут получить доход в 18 миллиардов долларов и продать до 50 многоцелевых самолетов F-15 Eagle II, отмечает польский портал Defence24.pl.

Интересно, что ранее Израиль хотел купить только 25 новых F-15, а сейчас эта цифра выросла вдвое. Кроме того, Тель-Авиву будут проданы 30 управляемых ракет «воздух-воздух» AMRAAM и авиабомбы JDAM, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением, пишет польский портал.

Данная сделка пробуксовывала из-за действий израильской армии в секторе Газа, которые в Вашингтоне считали слишком непропорциональными. Однако, как и следовало ожидать, немного поиграв в противника Израиля, США всё же продадут ему боевые самолёты. Правда, новые самолеты всё равно будут доставлены только через несколько лет.

По данным портала, даже при желании поставить эти самолеты сразу не получится, так как производственные мощности позволяют поставлять максимум по 18 самолетов в год. И хотя ведутся работы по увеличению производства до 24 самолетов в год, поставки их Израилю могут затянуться на три года.

Но для США это и не важно - главное новый заказ для ВПК.

Сделка с 50-ю F-15 станет одной из крупнейших продаж американского вооружения в истории

- говорится в материале Defence24.pl.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
AMRAAM
F-15
JDAM
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