Минобороны планирует чипировать служебных собак

Средства маркирования должны быть устойчивы к внешним воздействиям и безопасны для здоровья животных

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало проект приказа главы российского военного ведомства Андрея Белоусова "Об утверждении порядка маркировки и учета служебных животных в МО РФ". Согласно документу, основным средством маркирования служебных собак в ВС РФ станет микрочип.

"В качестве средств маркирования используются вживляемые микрочипы, бирки, кольца и другие методы и виды по согласованию с ветеринарными специалистами Министерства обороны Российской Федерации в части исключения возможного причинения вреда здоровью служебного животного. Основным средством маркирования служебных собак в Вооруженных Силах Российской Федерации является микрочип", - говорится в опубликованном на сайте нормативных правовых актов проекте.

В документе уточняется, что средства маркирования должны быть устойчивы к внешним воздействиям, безопасны для здоровья служебных животных, считываемы на протяжении всего срока содержания животного, а также не иметь возможности повторного использования.

В пояснительной записке уточняется, что основной целью является обеспечение ветеринарной безопасности на территории Российской Федерации.