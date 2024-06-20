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ТАСС

Передаваемые Киеву истребители F-16 разместят на Украине

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: Staff Sgt. Heather Ley/ U.S. Air Force via AP)

Вашингтон хочет помочь Киеву получить эти средства, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Истребители F-16, передаваемые Киеву Соединенными Штатами, будут размещены на территории Украины. Об этом заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

"План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент [США Джо Байден] и президент [Украины Владимир] Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине", - заявил он в интервью телекомпании PBS. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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