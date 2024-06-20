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ЦАМТО

ОСК представила проекты современных кораблей и судов на МВМС "ФЛОТ-2024"

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Модель неатомной подводной лодки проекта 677Э (шифр "Амур 1650") разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" с воздухонезависимой энергетической установкой
Модель неатомной подводной лодки проекта 677Э (шифр "Амур 1650") разработки АО "ЦКБ МТ "Рубин" с воздухонезависимой энергетической установкой.
Источник изображения: Никита Григорьев / flotprom.ru

ЦАМТО, 19 июня. Объединенная судостроительная корпорация представила макеты современных и перспективных надводных и подводных кораблей на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024", который открылся сегодня в Кронштадте.

Среди них – универсальный обитаемый подводный аппарат "Ясон", подводные лодки проекта 636 с комплексом "Club-S" и "Амур 1650", многоцелевой фрегат проекта 22356, сторожевой корабль (фрегат) проекта 11356, малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382, атомный ледокол проекта 22220 "Урал" и многие другие. Всего на стенде представлено 38 макетов.

Помимо макетов, у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы размещены корабли, построенные предприятиями ОСК и разработанные конструкторскими бюро корпорации:

- корвет проекта 20380

- малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт"

- десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"

- морской тральщик проекта 12700 "Александрит"

- подводные лодки проектов 636.3 и 677

Кроме того, ОСК представила ключевые гражданские проекты и оборудование.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Club-S
Амур-1650
ЛК-60Я
Компании
ОСК
Проекты
1135 Буревестник
12322 Зубр
20380 Корвет-1
20382 Тигр
22356
22800 МРК
636.3
877 Палтус
Калибр КР
пр. 12700
Выставки
МВМС
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