ОСК представила проекты современных кораблей и судов на МВМС "ФЛОТ-2024"

ЦАМТО, 19 июня. Объединенная судостроительная корпорация представила макеты современных и перспективных надводных и подводных кораблей на Международном военно-морском салоне "ФЛОТ-2024", который открылся сегодня в Кронштадте.

Среди них – универсальный обитаемый подводный аппарат "Ясон", подводные лодки проекта 636 с комплексом "Club-S" и "Амур 1650", многоцелевой фрегат проекта 22356, сторожевой корабль (фрегат) проекта 11356, малый сторожевой корабль (корвет) проекта 20382, атомный ледокол проекта 22220 "Урал" и многие другие. Всего на стенде представлено 38 макетов.

Помимо макетов, у причальной стенки соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы размещены корабли, построенные предприятиями ОСК и разработанные конструкторскими бюро корпорации:

- корвет проекта 20380

- малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт"

- десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр"

- морской тральщик проекта 12700 "Александрит"

- подводные лодки проектов 636.3 и 677

Кроме того, ОСК представила ключевые гражданские проекты и оборудование.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".