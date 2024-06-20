В Военной академии Генштаба ВС РФ состоялся выпуск генералов и офицеров

Как отметил замначальника Генерального штаба Сергей Истраков, в ходе специальной военной операции воспитанники академии выполняют свой воинский долг и решают "самые ответственные задачи" по защите национальных интересов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония выпуска генералов и офицеров состоялась в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС.

"В ближайшее время на ваши плечи ляжет огромная ответственность. От вас потребуются высочайший профессионализм, полная самоотдача, настойчивость, умение оперативно принимать нестандартные решения", - сказал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.

Он отметил, что в ходе специальной военной операции воспитанники академии выполняют свой воинский долг и решают "самые ответственные задачи" по защите национальных интересов России. По его словам, они управляют группировками войск и объединениями, делают все возможное, чтобы приблизить победу над нацизмом на Украине. Кроме того, Истраков акцентировал, что решение армией и флотом задач с учетом новых вызовов и опыта, приобретенного в ходе СВО, представляет особые требования к выпускникам академии. В своей речи замглавы Генштаба также высоко оценил работу руководства и профессорско-преподавательского состава академии.

Начальник Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий отметил, что сильные вооруженные силы можно иметь только при наличии высокопрофессиональных военных кадров. "Не все в жизни проходит так, как написано в учебниках. Почти наверняка вам придется действовать по ситуации и принимать нестандартные решения в сложных условиях и в кратчайшие сроки. Мы стремились подготовить вас к этим испытаниям и выражаем уверенность, что полученные в академии знания, помноженные на имеющий у вас боевой опыт, обеспечат [отличные результаты] в выполнении вами самых сложных и ответственных задач", - обратился он к выпускникам академии.

В ходе торжественной церемонии лучшим выпускникам были вручены медали "За отличное окончание Военной академии Генерального штаба" и государственные награды. Более половины слушателей окончили академию с отличием. Также дипломы об окончании академии и знаки отличия были вручены слушателям академии из дружественных стран СНГ, стран Азии и Африки.