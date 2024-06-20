Российский основной танк Т-72 получил улучшенную всеракурсную защиту

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Основной боевой танк Т-72 получил улучшенную всеракурсную защиту, российским конструкторам удалось повысить защищенность танка с помощью элементов модульной и динамической защиты. Авторы улучшений получили соответствующий патент.

Разработанный еще в советское время танк Т-72 обладал одним важным недостатком, заключавшимся в недостаточной защите, имевшейся только в лобовой проекции. Как показали боевые действия на Украине, в современном бою такая защита явно недостаточная. Поэтому было принято решение усилить защиту танка, сделав ее всеракурсной с помощью модульной и динамической защиты, а также рамной конструкции, прикрывающей верхнюю сферу танка («мангал»).

Полезная модель позволит повысить всеракурсность защиты и повысить ее противокумулятивную стойкость. Технический результат — повышение защищенности танка, повышение пожаробезопасности.

- приводит ТАСС выдержку из патента.

Ранее на УВЗ отметили, что танки Т-72 проходят модернизацию с учетом пожеланий военных, обратная связь предприятия и Минобороны работает прекрасно. На сегодняшний день самой последней моделью танка является Т-72Б3М.

Т-72Б3М — глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. На Т-72Б3 установлены более мощные двигатели B-92С2Ф мощностью 1130 л. с. и коробка-автомат, улучшенная система управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. Кроме этого, для облегчения движения задним ходом танки оборудуются камерой заднего обзора. Установлены более надежные гусеничные траки. Броня Т-72Б3 усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в «мягком» корпусе.