В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт оружия на Украину

ЦАМТО, 19 июня. Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении на сайте парламента республики.

Инициативу поддержали 10 парламентариев, еще 10 высказались против, четверо воздержались. В итоге председатель комитета одобрил ее в соответствии с процедурой, действующей в Федеральном собрании. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.

Как напоминает агентство, в Швейцарии действует закон о военном имуществе. Согласно статье 22a, Берн не может экспортировать оружие в государства, участвующие в вооруженном конфликте, нарушающие права человека, а также если существует риск, что это оружие будут использовать против мирных граждан или в итоге передадут в "нежелательную страну".

Таким образом, в случае принятия поправки Швейцария сможет отступить от перечисленных критериев в "исключительных обстоятельствах" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности".

При этом конституция республики предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета.

В мае 2023 года комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) предложила внести новую статью – 22b, позволяющую отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре комиссия по политике безопасности большой палаты парламента проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.

В прошлом декабре в интервью "РИА Новости" посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Киеву невозможен без изменения законодательства.