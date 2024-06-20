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ЦАМТО

В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт оружия на Украину

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 19 июня. Комитет по политике безопасности большой палаты парламента Швейцарии предложил разрешить реэкспорт оружия на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении на сайте парламента республики.

Инициативу поддержали 10 парламентариев, еще 10 высказались против, четверо воздержались. В итоге председатель комитета одобрил ее в соответствии с процедурой, действующей в Федеральном собрании. Теперь депутаты и сенаторы должны проголосовать по этому предложению, конкретные сроки не указываются.

Как напоминает агентство, в Швейцарии действует закон о военном имуществе. Согласно статье 22a, Берн не может экспортировать оружие в государства, участвующие в вооруженном конфликте, нарушающие права человека, а также если существует риск, что это оружие будут использовать против мирных граждан или в итоге передадут в "нежелательную страну".

Таким образом, в случае принятия поправки Швейцария сможет отступить от перечисленных критериев в "исключительных обстоятельствах" или если "этого требует защита интересов страны в области внешней политики или политики безопасности".

При этом конституция республики предусматривает, что правительство и парламент обеспечивают сохранение нейтралитета.

В мае 2023 года комиссия по политике безопасности Совета кантонов (сената) предложила внести новую статью – 22b, позволяющую отступать от критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы Швейцария могла экспортировать туда оружие. В августе правительство поддержало эту инициативу. В ноябре комиссия по политике безопасности большой палаты парламента проголосовала за эту поправку, которая не сможет применяться к Украине.

В прошлом декабре в интервью "РИА Новости" посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Берн столкнется с экономическими последствиями, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Киеву невозможен без изменения законодательства.

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