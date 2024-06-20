Атомные подводные лодки Северного флота выполнили пуски крылатых ракет по морской цели в Баренцевом море

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-564 "Архангельск" (заводской номер 164) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 11.06.2024.

ЦАМТО, 19 июня. Атомные подводные ракетные крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели в Баренцевом море.

Ракетная стрельба выполнялась в соответствии с планом боевой подготовки сил Северного флота в рамках проведения контрольных мероприятий за зимний период обучения.

Сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника, была успешно поражена крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 км. По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надежность.

Район проведения ракетной стрельбы был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Выполнение боевого упражнения обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.