"Последняя мера против России". Что задумали в НАТО

В НАТО договорились ускорить обучение украинских военных

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Министры обороны западных стран одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. Цель — добиться того, чтобы ВСУ не уступали российской армии ни количественно, ни качественно. О том, как будут муштровать, — в материале РИА Новости.

Защитить от Трампа

Штаб-квартира — на американской базе в Висбадене (ФРГ). Там же станут готовить специалистов по основным армейским направлениям. Для этого выделят около 700 инструкторов.

Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке украинских солдат Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Кроме того, украинцев продолжат обучать в десятках тренировочных центров в разных странах НАТО. Но теперь процесс передадут в подчинение Брюсселю, а не национальным министерствам обороны.

Эти меры, по мнению авторов плана, решат сразу две задачи. Во-первых, централизованная подготовка позволит более грамотно распределять ресурсы, учебные площадки и специалистов-инструкторов. Во-вторых, новая система будет защищена от любой критики и контрмер со стороны Дональда Трампа, если тот вновь займет пост президента США. А он, напомним, неоднократно угрожал серьезно сократить помощь Украине — в том числе в сфере обучения военнослужащих.

Со скепсисом к инициативе относится и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако пообещал не накладывать вето, если Будапешт не будут принуждать к участию. Министры обороны других стран — членов североатлантического альянса поддержали план единогласно. Общее мнение: без срочной поддержки ВСУ не протянут до конца лета.

Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска Источник изображения: © AP Photo / Libkos

На Западе утверждают, что украинская армия серьезно уступает российской в количестве солдат на поле боя, в возможностях артиллерии и противовоздушной обороны. Кроме того, по объектам энергетической инфраструктуры регулярно наносят авиационные и ракетные удары, что серьезно влияет на тыловую логистику и возможность снабжать передовую. А растянутость войск сразу по нескольким направлениям грозит обвалом фронта, если россияне сконцентрируют все усилия на каком-то конкретном участке.

Ускоренная программа

Страны НАТО начали обучать специалистов для ВСУ еще в годы Минских соглашений. С весны 2022-го все ускорилось: Евросоюз подготовил уже более 55 тысяч украинских военнослужащих. Тренируются главным образом в Польше и Германии, есть центры в Испании, Италии, Чехии, Литве, Латвии.

Методики — натовские. Прежде всего в таких дисциплинах, как штурмовая тактика, бои в городской застройке, полевая медицина, действия в обороне. Кроме того, натаскивают экипажи для боевой техники.

Длительность курса в зависимости от сложности — от двух недель до полутора месяцев. Определенную часть военных тренируют на территории Украины. Дольше всего готовят пилотов американских F-16, которых прогоняют по ускоренной полугодовой программе. Однако нет данных, сколько летчиков уже удалось подготовить. В СМИ звучат разные оценки — от десяти до 30 человек.

Особняком стоит Великобритания, не входящая в Евросоюз. Исторически сложилось, что Лондон делает ставку на морские десантные и диверсионные операции. Этим наукам уже много лет обучают украинский спецназ. Именно англичане натренировали украинцев на боевое применение морских безэкипажных катеров (МБЭК), которые доставили немало проблем Черноморскому флоту России. Да и высадки диверсионных групп на западный берег Крыма, а также на спорные острова в русле Днепра имеют британский почерк.

Уничтожение безэкипажного катера ВСУ из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. Кадр видео Источник изображения: © Минобороны России

Самый же влиятельный член НАТО — США — в последнее время явно манкирует своими обязанностями. На днях британская газета Times со ссылкой на источники в Киеве заявила: Пентагон намеренно затягивает обучение летчиков. А все объясняет тем, что якобы "истребителей пока меньше, чем надо" и в ожидании поставок пилоты не должны растерять навыки.

В свою очередь, издание Defense News отмечало, что качество подготовки на территории США оставляет желать лучшего. Возможно, Штаты хотят спихнуть все издержки от тренировок ВСУ на европейских союзников.

"Ничему не научили"

О качестве западной подготовки лучше всего может сказать результативность украинской армии. Осенью 2022 года ВСУ удалось вытеснить российских военных из большей части Харьковской области — тогда украинцы начали применять тактику малочисленных мобильных групп на армейских внедорожниках и БТР, которые перекрыли важные трассы и окружили несколько населенных пунктов. Остановить наступление удалось лишь на линии Кременная — Сватово. Россияне быстро усвоили урок и научились противодействовать.

Украинский военный на линии фронта возле Кременной Источник изображения: © AP Photo / Libkos

Летом-осенью 2023-го Киев попытался провернуть другой, десятилетиями отработанный на Западе прием: продавить российскую оборону в Запорожской области тяжелыми "кулаками" колонн бронетехники и механизированной пехоты. Однако передовые подразделения наткнулись на глубокоэшелонированную линию обороны, выстроенную по всем правилам фортификационной науки времен Второй мировой. Выяснилось, что противотанковые рвы и сплошные минные поля все еще актуальны. А хваленая западная подготовка ничем не помогла украинцам.

"Нас погрузили в самолет и отправили в Англию, — рассказал РИА Новости один из украинских пленных, захваченных российскими солдатами на Запорожском направлении в прошлом году. — Потом долго везли в грузовике на военную базу. Там обучали главным образом тактической медицине и психологии — как вывести товарища по оружию из ступора. Стреляли только один раз на стрельбище. Еще двое норвежцев учили штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня. А потом нас отправили обратно. Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас так и не научили".

Последние месяцы показали, что натовская подготовка непригодна для боевых действий такой высокой интенсивности. Альянс десятилетиями воевал против заведомо слабых противников, у которых не было авиации, РЭБ, большого количества артиллерии. И самое главное — мощной промышленной базы. По-хорошему, это западные военные должны учиться у украинцев воевать в XXI веке.