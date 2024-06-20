Российское вооружение имеет задел для модернизации, заявил Дюмин

Помощник президента Дюмин: российское вооружение имеет задел для модернизации

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и по точности, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин.

"У нас большой задел. У нас те средства вооружения, которые стоят у разного рода войск имеют большой задел модернизации и улучшения тактико-технических характеристик… Те средства, которые стоят на вооружении достаточно длительное время, у них есть задел для улучшения их характеристик по дальности, по точности и другим критериям", - сказал Дюмин.

Также он отметил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.