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РИА Новости

Российское вооружение имеет задел для модернизации, заявил Дюмин

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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Помощник президента Дюмин: российское вооружение имеет задел для модернизации

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российское вооружение имеет задел для модернизации: улучшения характеристик по дальности и по точности, сообщил РИА Новости помощник президента РФ Алексей Дюмин.

"У нас большой задел. У нас те средства вооружения, которые стоят у разного рода войск имеют большой задел модернизации и улучшения тактико-технических характеристик… Те средства, которые стоят на вооружении достаточно длительное время, у них есть задел для улучшения их характеристик по дальности, по точности и другим критериям", - сказал Дюмин.

Также он отметил, что сейчас ведется большая работа в рамках поставленной президентом задачи по внедрению и скорейшему использованию высокотехнологичных процессов.

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Россия
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