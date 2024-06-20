"Аллигатор", "Опустошитель", "летающий кран": российские вертолеты на родине и за рубежом

Компания "Рособоронэкспорт" в минувшем году поставила вертолеты более чем в десяток дружественных стран, подписав новые контракты. В портфеле спецэкспортера свыше 170 винтокрылых машин, а количество стран-заказчиков превышает два десятка. ТАСС — про наиболее совершенные и востребованные боевые и гражданские российские вертолеты.

Заявления о поставках российских боевых машин и объеме портфеля экспортных заказов сделал ТАСС генеральный директор компании Александр Михеев в ходе международной выставки HeliRussia. Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что вертолеты составляют одну десятую часть общего объема заказов спецэкспортера.

Выставка HeliRussia 2024 Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia проводится ежегодно с 2008 года. В нынешнем году не было громких премьер, однако на экспозиции были представлены современные российские вертолеты и авиационные боеприпасы, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, большое внимание уделялось беспилотным летательным аппаратам вертолетных схем. К примеру, российское конструкторское бюро "Стратим" показало целую линейку дронов, практически каждый из которых применяется в СВО: квадрокоптер-камикадзе "Русак", легкий дрон "Тювик" с самонаведением на конечном участке траектории, что повышает эффективность в условиях радиоэлектронных помех, квадрокоптер-бомбардировщик "Голубь", с помощью нейросетевых технологий распознающий пехоту противника, разведывательный конвертоплан "Стрепет". Белорусское конструкторское бюро "Беспилотные системы" привезло разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter, входящий в одноименный модернизированный комплекс. Новинка предназначена для охоты на морские дроны — актуальную современную угрозу боевым кораблям. Hunter оснащен пулеметом с боезапасом 550 патронов, 8 авиационных ракет и 16 авиабомб малого калибра.

Выставка HeliRussia 2024

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia проводится ежегодно с 2008 года. В нынешнем году не было громких премьер, однако на экспозиции были представлены современные российские вертолеты и авиационные боеприпасы, применяемые в ходе специальной военной операции. Кроме того, большое внимание уделялось беспилотным летательным аппаратам вертолетных схем. К примеру, российское конструкторское бюро "Стратим" показало целую линейку дронов, практически каждый из которых применяется в СВО: квадрокоптер-камикадзе "Русак", легкий дрон "Тювик" с самонаведением на конечном участке траектории, что повышает эффективность в условиях радиоэлектронных помех, квадрокоптер-бомбардировщик "Голубь", с помощью нейросетевых технологий распознающий пехоту противника, разведывательный конвертоплан "Стрепет". Белорусское конструкторское бюро "Беспилотные системы" привезло разведывательно-ударный беспилотный вертолет Hunter, входящий в одноименный модернизированный комплекс. Новинка предназначена для охоты на морские дроны - актуальную современную угрозу боевым кораблям. Hunter оснащен пулеметом с боезапасом 550 патронов, 8 авиационных ракет и 16 авиабомб малого калибра.

Ка-52М: беспощаден к врагу, спасает жизни экипажа

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" участием в специальной военной операции подтвердил статус грозной и надежной машины. В СВО он воюет с первых дней, поражая неуправляемыми и высокоточными ракетами живую силу, вражескую технику, срывая ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вертолет создан по соосной схеме: у него два несущих винта, вращающихся в противоположных направлениях, и отсутствует хвостовой винт. Это повышает маневренность боевой машины, уменьшает диаметр несущих винтов. Экспортный вариант может нести почти 3 т полезной нагрузки, два двигателя разгоняют вертолет до 300 км/ч.

Ударные "Камовы" эффективно уничтожают танки и бронемашины ВСУ, включая западные образцы, противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и "Вихрь". Их тандемная боевая часть делает бесполезной динамическую защиту бронетехники, пробивая и ее, и броню за ней. Летающие охотники за "Леопардами" внесли значительный вклад в отражение украинского контрнаступления летом 2023 года.

Надежность "Аллигатора" подтверждается многочисленными случаями, когда боевая машина спасала свой экипаж. Так, во время операции по занятию аэропорта Гостомель близ Киева, в которой принимало участие около 200 вертолетов, Ка-52 будущих Героев России майора Ивана Болдырева и подполковника Романа Кобеца выдержал более 30 попаданий, однако благополучно приземлился в поле. Менее чем через месяц противник все-таки поразил вертолет этого же экипажа в ходе одного из боевых вылетов. Неуправляемая машина, разрушаясь, начала падать. Летчики воспользовались уникальной системой катапультирования. "По ощущениям это все продолжалось достаточно долго, тут сыграл фактор адреналина, и время будто замедлилось. Травмы при этом мы не получили, только несколько шрамов и ссадин", — вспоминал командир воздушного судна, отмечая, что на самом деле от момента попадания в вертолет вражеской ракеты до раскрытия парашюта прошли считаные мгновения.

Ка-52 по достоинству оценили зарубежные эксперты. Издание EurAsian Times предположило, что "Аллигатор" стал "лучшим охотником за танками". Такой вывод журналисты сделали из анализа видеоролика, обнародованного Минобороны РФ, на котором вертолет поражает сразу два украинских танка за минимальное время. Независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine отметило, что российские ударные вертолеты наносят серьезный ущерб механизированным бригадам ВСУ, уничтожая в том числе новейшие немецкие танки Leopard 2A6 и американские боевые машины пехоты M2 Bradley.

В специальной военной операции применяется и модернизированная версия машины — Ка-52М. Первый полет новинки состоялся летом 2020 года, а в сентябре 2022-го российское военное ведомство заявило, что модернизированный вертолет успешно испытан в СВО.

Ка-52М Источник изображения: © Официальный Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Его ракетное вооружение унифицировано с ударным вертолетом Ми-28НМ, оптико-электронная система позволяет обнаруживать цели на большей дальности, новые цифровые системы позволили повысить точность стрельбы из бортовой пушки и улучшить обмен данными с командными пунктами и другими летательными аппаратами. Ка-52М получил улучшенную систему защиты от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), лучшее бронирование.

Российские ударные вертолеты пользуются неизменным интересом среди инозаказчиков. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал ТАСС на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2023, что интерес потенциальных зарубежных покупателей к Ка-52 высок на фоне его успешного применения в СВО.

Ми-28НМ: вооружен и очень опасен

Еще один российский ударный вертолет, получивший известность благодаря боевому применению Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в Сирии и СВО — семейство Ми-28. Оно начало разрабатываться еще в конце 1970-х годов как специализированный двухместный штурмовой вертолет, который в отличие от Ми-24 не имел грузовой кабины и должен был работать на малых высотах с огибанием рельефа местности. В 1980-х годах Ми-28 проходил госиспытания вместе с одноместным Ка-50 (развитием которого стал Ка-52), однако серийному производству помешал экономический кризис и распад Советского Союза. В первой половине 1990-х начала разрабатываться всесуточная всепогодная версия машины — Ми-28Н "Ночной охотник" (в кодификации НАТО — Havoc, "Опустошитель"), которая пошла в серию с 2006 года и была принята на вооружение в 2009 году.

Ми-28Н способен нести до 1,6 т боевой нагрузки — целый арсенал из управляемых и неуправляемых авиационных ракет. Максимальная взлетная масса машины — 11,5 т, максимальная скорость полета — 282 км/ч.

Боевой потенциал Ми-28Н раскрылся в ходе применения против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики. Ударные вертолеты уничтожали бронетехнику и живую силу противника в укрытиях управляемыми ракетами. При этом "Ночные охотники" подавляли встроенными средствами радиоэлектронной борьбы работу советских и китайских ПЗРК, оказавшихся в распоряжении террористов.

Ми-28НМ Источник изображения: © Стрингер/ ТАСС

В октябре 2016 года совершил первый полет модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ. Главный конструктор программы "Боевые вертолеты" Национального центра вертолетостроения (НЦВ) им. М.Л. Миля и Н.И. Камова Виталий Щербина в интервью ТАСС назвал новую машину "прорывной", вертолетом нового поколения как по идеологии применения, так и по конструкции и технологии. При его создании был учтен сирийский опыт. По сравнению с предшественником у Ми-28НМ улучшен бортовой комплекс защиты, значительно увеличен тактический радиус боевого применения, установлены новые двигатели ВК-2500П. Вертолет обзавелся надвтулочным (установленным над несущим винтом) радиолокатором, позволяющим как обнаруживать цели и выдавать целеуказание бортовому вооружению, так и выявлять препятствия на бреющем полете. Для обновленной боевой машины разработаны композитные лопасти новой формы, увеличивающие максимальную скорость и снижающие вибрации.

Получил Ми-28НМ (а затем и Ка-52) и новый дальнобойный боеприпас — легкую многоцелевую управляемую ракету "изделие 305". О ее появлении сообщил в марте 2019 года источник ТАСС в авиастроительном комплексе. "Изделие 305" имеет дальность применения 14,5 км, что превышает дальность поражения средств противовоздушной обороны противника на линии боевого соприкосновения. Боеприпас имеет тепловизионную головку самонаведения и боевую часть массой 25 кг, позволяющую разрушать инженерные сооружения и уничтожать основные боевые танки. Ракета может поражать движущиеся цели, а также перенацеливаться, если появится приоритетная цель.

Ми-28НЭ (экспортный вариант ударного вертолета) поставляется иностранным заказчикам. К примеру, его заказал Алжир, поставки начались в 2016 году. "Ночных охотников" получили Ирак, Уганда. В 2019 году пресс-служба ФСВТС сообщила ТАСС, что заявки на покупку этой машины прислали шесть стран. "Эти ударные вертолеты, несомненно, сыграют решающую роль в войне, которую наши вооруженные силы ведут на севере Уганды против боевиков Армии спасения Господа, и помогут окончательно переломить ход боевых действий в нашу пользу, — выразил мнение командующий угандийских ВВС генерал-лейтенант Чарльз Окиди. — Приобретение этого вооружения поможет нам лучше служить нашей любимой родине". Помимо этого, "Рособоронэкспорт" занимается продвижением на рынке модернизированного экспортного варианта вертолета — Ми-28НМЭ.

Ми-8: трудяга и боец

Прототип вертолета Ми-8 совершил первый полет более шести десятилетий назад. Сегодня это семейство — одно из наиболее массовых в мире: к середине 2010-х годов было разработано свыше 130 модификаций и произведено около 12 тыс. вертолетов. Машина оснащена двумя турбовальными двигателями, может перевозить до 26 пассажиров и трех членов экипажа, поднимать до 4 т грузов в салоне или на внешней подвеске. Дальность полета составляет 800 км. Неприхотливый и надежный, Ми-8 стал очень востребованным в народном хозяйстве Советского Союза — огромной страны с множеством труднодоступных уголков. Его экспортный вариант Ми-17 наряду с Ми-8 используется более чем в 70 странах мира.

Одна из наиболее современных гражданских модификаций знаменитого вертолета — офшорный вертолет Ми-171А3. Он разработан для обслуживания шельфовых платформ нефтегазовых компаний, а также морских поисково-спасательных операций. Вертолет оснащен двумя российскими двигателями ВК-2500ПС-03, способными работать в условиях морской среды, в тропическом и холодном климате. Машина имеет усиленный фюзеляж и лопасти винтов с применением композитных материалов, современное навигационное оборудование. В случае экстренного приводнения Ми-171А3 останется на плаву благодаря надувным баллонетам.

Ми-8АМТШ-ВН Источник изображения: © Роман Азанов/ ТАСС

В 1968 году был принят на вооружение армейский вариант Ми-8. Боевая "восьмерка" могла перевозить десант, эвакуировать раненых, поддерживать подразделения огнем. Позднее появились специализированные военные модификации — постановщики помех, минеры, заправщики, амфибии. Сегодня модернизированные варианты боевой машины участвуют в специальной военной операции. За высокие боевые качества украинские военные прозвали их "бешеными "восьмерками". Современный вариант вертолета — Ми-8АМТШ-ВН — имеет усиленную защиту, мощное вооружение, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование. В частности, его используют российские спецподразделения.

Ми-26Т2: винтокрылый гигант

Холдинг "Вертолеты России" — создатель самого грузоподъемного в мире транспортного вертолета Ми-26Т2. Он предназначен для перевозки грузов, проведения эвакуационных, противопожарных мероприятий. Максимальная взлетная масса машины составляет 56 т, при этом вертолет способен перевозить до 20 т грузов в транспортной кабине или на внешней подвеске. При эвакуации Ми-26Т2 может принять на борт 82 человека при экипаже 3–5 человек.

Ми-26Т2 Источник изображения: © Эрик Романенко/ ТАСС

Его предшественников семейства Ми-26 применял советский воинский контингент в Афганистане, в ходе чеченских кампаний, боевых действий в Нагорном Карабахе, многочисленных миротворческих миссиях. Сверхтяжелые вертолеты принимали участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Ми-26 незаменим для доставки и монтажа крупногабаритных конструкций — опор линий электропередачи, телевышек и ретрансляторов, монументов — в качестве "летающего крана". На внешней подвеске он способен перевозить даже самолеты и вертолеты, по габаритам не уступающие собственным.

Вертолет-гигант пользуется спросом за рубежом. К примеру, модификацию Ми-26ТС приобрел Китай. Летом 2016 года одна из машин совместно с другим российским вертолетом, Ка-32А11ВС, потушила крупный лесной пожар в провинции Чжэцзян, в труднодоступной горной местности. Помимо этого, Ми-26Т купила Венесуэла.

"Ансат-М": мал, да удал

Семейство вертолетов "Ансат" — первое, полностью сконструированное и построенное в постсоветской истории России. Легкий многоцелевой вертолет разработали на Казанском вертолетном заводе. Отсюда и имя "Ансат": в переводе с татарского слово означает "легкий", "простой". Просторный грузопассажирский салон может быстро трансформироваться для различных применений — перевозки пассажиров, грузов, использования в качестве летающей машины скорой медицинской помощи. В 2019 году была представлена VIP-версия машины в стиле бренда Aurus. Помимо премиального интерьера вертолет получил улучшенную вибро- и шумозащиту.

"Ансат-М" Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

В декабре 2020 года совершил первый полет модернизированный вариант вертолета — "Ансат-М". По сравнению с предшественником у него увеличилась дальность до 800 км, до 35% выросла доля композитных материалов в конструкции, что позволило снизить массу. Новая бортовая электроника позволяет модернизированному "Ансату" летать даже при нулевой видимости.

Машиной заинтересовались иностранные покупатели. Так, партию из 18 санитарных "Ансатов" получила Зимбабве.

"На него большое количество потенциальных заказчиков, и мы проводим интенсивно переговоры, — рассказал об экспортных перспективах "Ансата" Денис Мантуров, занимавший должность вице-премьера — главы Минпромторга РФ, на международном авиасалоне Dubai Airshow. — И это не только Ближний Восток, это и Африка в том числе, куда мы уже начали этот вертолет поставлять".

Виктор Бодров