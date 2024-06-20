Лидер КНДР отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире

Ким Чен Ын выразил поддержку и солидарность России в выполнении СВО на Украине

ПХЕНЬЯН, 19 июня. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире. Такое мнение он высказал, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Правительство Корейской Народной Демократической Республики оценивает важную миссию и роль сильной Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине для защиты суверенитета, интересов безопасности, а также территориальной целостности", - подчеркнул Ким Чен Ын.