Войти
ЦАМТО

"Ростех": на салоне в Кронштадте покажут антидроновую мини-ракету для "Панциря"

226
0
0
ЗРПК "Панцирь-С"
ЗРПК "Панцирь-С".
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЦАМТО, 19 июня. Новую мини-ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" покажут на международном военно-морском салоне "Флот-2024", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Ростех представит широкую линейку оборонной продукции на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. Одна из новинок – мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработки холдинга "Высокоточные комплексы". Изделие предназначено для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями", – говорится в сообщении.

Еще одно решение для ПВО, которое покажут на выставке – система контроля воздушного пространства. Комплекс способен обнаруживать и сопровождать БЛА на расстоянии до 30 км.

Также посетители стенда увидят специализированное стрелковое вооружение и бронетехнику, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000, двухсредный специальный автомат АДС для боевых пловцов, бронетранспортер БТ-3Ф и другие разработки, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АДС
БТ-3Ф
ПП-2000
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.08.2023
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
29.08.2018
"Сосной" по антироссийским санкциям
24.10.2016
Оружейная столица России
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
10.02.2015
Для победы и Олимпиады
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой