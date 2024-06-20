"Ростех": на салоне в Кронштадте покажут антидроновую мини-ракету для "Панциря"

ЦАМТО, 19 июня. Новую мини-ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" покажут на международном военно-морском салоне "Флот-2024", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Ростех представит широкую линейку оборонной продукции на Международном военно-морском салоне, который пройдет в Кронштадте с 19 по 23 июня. Одна из новинок – мини-ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" разработки холдинга "Высокоточные комплексы". Изделие предназначено для борьбы с дронами и другими малыми воздушными целями", – говорится в сообщении.

Еще одно решение для ПВО, которое покажут на выставке – система контроля воздушного пространства. Комплекс способен обнаруживать и сопровождать БЛА на расстоянии до 30 км.

Также посетители стенда увидят специализированное стрелковое вооружение и бронетехнику, в том числе пистолет-пулемет ПП-2000, двухсредный специальный автомат АДС для боевых пловцов, бронетранспортер БТ-3Ф и другие разработки, передает "РИА Новости".