"Ростех": морская версия "Панциря-МЕ" показала эффективность против Storm Shadow

ЦАМТО, 19 июня. Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" в ходе СВО показала свою эффективность в отражении западных ракет, в том числе Storm Shadow.

Об этом заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Данный комплекс будет продемонстрирован, наряду с другими разработками, на открывающемся в среду Международном военно-морском салоне "Флот-2024".

"На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow", – цитирует Б.Оздоева пресс-служба "Ростеха".