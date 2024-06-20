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ЦАМТО

"Ростех": морская версия "Панциря-МЕ" показала эффективность против Storm Shadow

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ЗРК «Панцирь-МЕ»
ЗРК «Панцирь-МЕ».
Источник изображения: Ростех

ЦАМТО, 19 июня. Морская версия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-МЕ" в ходе СВО показала свою эффективность в отражении западных ракет, в том числе Storm Shadow.

Об этом заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Данный комплекс будет продемонстрирован, наряду с другими разработками, на открывающемся в среду Международном военно-морском салоне "Флот-2024".

"На выставке в Кронштадте мы продемонстрируем наши актуальные разработки для военно-морского флота: самолеты морской авиации, корабельное радиоэлектронное оборудование, системы ПВО, боеприпасы и многое другое. В том числе покажем экспортную версию морского "Панциря", который в ходе СВО доказал способность успешно противодействовать современным западным ракетам, таким как Storm Shadow", – цитирует Б.Оздоева пресс-служба "Ростеха".

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
SCALP
Панцирь-МЕ
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