Войти
Военное обозрение

Центр морских операций ВМС Британии: Атакованное йеменскими повстанцами судно Tutor затонуло в Красном море

206
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Около недели назад в Красном море был нанесён удар по судну Tutor. Оно было атаковано безэкипажным катером йеменских повстанцев.

Затопление судна Tutor в Красном море является новой эскалацией со стороны хуситов в их кампании против Израиля и в целом поддерживающего его войну Запада, как пишут об этом в некоторых арабских СМИ.

Arab News:

Атака была совершена, несмотря на многомесячную кампанию под командованием США в регионе, в ходе которой флот столкнулся с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны. Почти ежедневно происходили атаки на коммерческие суда и военные корабли.

Судно Tutor ходило под флагом Либерии, эксплуатировалось Грецией, при этом, как заявило командование хуситов, являлось собственностью израильского бизнесмена.

Центр морских операций ВМС Британии подтверждает информацию о том, что судно затонуло, и публикует предупреждение своим военным кораблям и коммерческим судам.

По последним данным, большинство членов экипажа «Тьютора» удалось спасти. Один член экипажа погиб. По некоторым данным, это гражданин Филиппин.

Использование БЭК, начиненного взрывчаткой, вызвало волну слухов с отсылкой к теракту на американском корабле «Cole» в 2000 году, когда «Аль-Каида» (*террористическая организация, запрещённая в РФ и фактически созданная самими США) совершила нападение на военный корабль в порту Адена. В результате на борту боевого корабля погибли 17 человек. Сейчас «Cole» является частью операции ВМС США в Красном море.

Тем временем хуситы продолжают наносить удары по кораблям, связанным с Израилем, США или Великобританией, и прекращать атаки не собираются до вывода израильских войск из сектора Газа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Израиль
Либерия
Россия
США
Филиппины
Продукция
Arleigh Burke
Похожие новости
23.10.2023
Доля продаж ВиВТ США на мировом экспортном рынке оружия в 2015-2022 гг. составила 40,1 проц.
20.10.2023
Прогноз развития мирового рынка оружия в предстоящий 4-летний период по регионам мира
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой