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Около недели назад в Красном море был нанесён удар по судну Tutor. Оно было атаковано безэкипажным катером йеменских повстанцев.

Затопление судна Tutor в Красном море является новой эскалацией со стороны хуситов в их кампании против Израиля и в целом поддерживающего его войну Запада, как пишут об этом в некоторых арабских СМИ.

Arab News:

Атака была совершена, несмотря на многомесячную кампанию под командованием США в регионе, в ходе которой флот столкнулся с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны. Почти ежедневно происходили атаки на коммерческие суда и военные корабли.

Судно Tutor ходило под флагом Либерии, эксплуатировалось Грецией, при этом, как заявило командование хуситов, являлось собственностью израильского бизнесмена.

Центр морских операций ВМС Британии подтверждает информацию о том, что судно затонуло, и публикует предупреждение своим военным кораблям и коммерческим судам.

По последним данным, большинство членов экипажа «Тьютора» удалось спасти. Один член экипажа погиб. По некоторым данным, это гражданин Филиппин.

Использование БЭК, начиненного взрывчаткой, вызвало волну слухов с отсылкой к теракту на американском корабле «Cole» в 2000 году, когда «Аль-Каида» (*террористическая организация, запрещённая в РФ и фактически созданная самими США) совершила нападение на военный корабль в порту Адена. В результате на борту боевого корабля погибли 17 человек. Сейчас «Cole» является частью операции ВМС США в Красном море.

Тем временем хуситы продолжают наносить удары по кораблям, связанным с Израилем, США или Великобританией, и прекращать атаки не собираются до вывода израильских войск из сектора Газа.