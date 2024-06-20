На верфи HD HHI спущен на воду головной корвет "Мигель Мальвар" для ВМС Филиппин

ЦАМТО, 19 июня. Компания HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) объявила о состоявшейся 18 июня церемонии спуска на воду корвета УРО "Мигель Мальвар" (Miguel Malvar), предназначенного для ВМС Филиппин.

В мероприятии, состоявшемся на предприятии в Ульсане (Республика Корея), принял участие министр национальной обороны Филиппин Жилберто Теодоро-младший.

Несколько ранее, 14 июня, на том же предприятии состоялась закладка киля второго корабля серии. Предполагается, что он будет спущен на воду в декабре этого года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года МНО Филиппин по результатам проведенного конкурса присудило контракт на строительство двух корветов для ВМС страны южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (в настоящее время HD Hyundai Heavy Industries). Подписание контракта с HHI состоялось в виртуальном формате 27 декабря 2021 года. Стоимость закупки составила 28 млрд. филип. песо (551 млн. долл.). Подробности продажи, включая спецификацию кораблей, не раскрывались.

Работы по строительству головного корвета серии начались в мае 2023 года. Закладка киля корабля состоялась в ноябре 2023 года. В ходе этого мероприятии была проведена церемония резки первой стали для второго корабля серии.

HD Hyundai Heavy Industries планирует передать командованию ВМС Филиппин первый из двух заказанных корветов в 2025 году, второй – в 2026 году.

Конструкция корветов ВМС Филиппин будет основана на платформе HDC-3100 компании HHI, но адаптирована к требованиям филиппинского флота. Длина корабля составит 118,4 м, ширина – 14,9 м, водоизмещение – 3200 т, максимальная скорость – около 25 узлов, крейсерская скорость 15 узлов, дальность хода – 4500 морских миль.

Проект HDC-3100 представляет собой улучшенный вариант фрегата HDF-2600, которые уже были проданы ВМС Филиппин и состоят на вооружении под наименованием "Хосе Рисаль". Новые корабли предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, а также обеспечения противовоздушной обороны.