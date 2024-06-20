На проходящей в Париже выставке Eurosatory 2024 Украина показала аналог российского дрона-камикадзе «Ланцета»

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На международной выставке вооружений Eurosatory 2024, проходящей в эти дни в Париже, Украина показала барражирующий боеприпас под названием «Булава», являющийся аналогом российского «Ланцета».

Украинский клон российского дрона-камикадзе был выставлен на стенде чешско-украинской компании UAC. Как сообщает Defence Express, во Франции показана экспортная версия дрона под названием «Mace». Заявленные характеристики: длина 1,492 м, размах крыла 1,595 м, взлетная масса 11 кг, масса боевой части 3,6 кг, продолжительность полета до 50 минут, крейсерская скорость — 100 км/ч, радиус действия до 35 км, до 60 км с ретранслятором. Двигатель электрический, взлет осуществляется с помощью катапульты.

Наведение беспилотника на цель выполняется через оптическую станцию с дневным и ночным тепловизионным каналом. По словам разработчиков, оно может выполняться непосредственно оператором или с помощью системы на основе машинного зрения.

— пишет издание.

О разработке на Украине аналога российского «Ланцета» стало известно в феврале этого года, когда разработкой похвастался глава украинского Минцифры Михаил Федоров. В апреле беспилотник показали Зеленскому в рамках дня работника оборонно-промышленного комплекса. Дрон находился на этапе доработки. В Киеве планировали, что данный дрон-камикадзе будет поражать цели не только на земле, но и в небе, охотясь на российские вертолеты. Сведений о запуске серийного производства «Булавы» не поступало.