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ЦАМТО

Украинские СМИ сообщили о расходах госбюджета на ВСУ

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Украинская гривна
Украинская гривна.
Источник изображения: © Pixabay Image by Eugene Kozlovsky from Pixabay

ЦАМТО, 19 июня. Расходы госбюджета Украины с начала года составили около 1257,9 млрд. гривен (почти 31 млрд. долл.), из общего фонда 39% потратили на выплату заработных плат и содержание военнослужащих.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило украинское издание "Зеркало недели".

"В целом за январь-май этого года сумма кассовых расходов общего фонда составляет 1257,9 млрд. гривен (почти 31 млрд. долл.). Наибольшую сумму расходов – 39% всех средств с начала года – направили на оплату труда с соответствующими налоговыми вычетами. Эта статья расходов составила 494 млрд. гривен (более 12 млрд. долл.). В эту сумму также включены средства на денежное содержание военнослужащих, которое составляет 377,2 млрд. гривен (9,2 млрд. долл.)", – сообщает издание со ссылкой на данные Кабмина Украины.

На поддержку ВСУ, приобретение военной техники и вооружений было потрачено 101,3 млрд. гривен (2,5 млрд. долл.).

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Страны
Украина
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