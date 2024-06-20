В "Ростехе" рассказали о новых мини-ракетах для ЗРК "Панцирь-СМ"

"Ростех": мини-ракеты для ЗРК "Панцирь-СМ" подтвердили свою эффективность

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Новые мини-ракеты для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-СМ", предназначенные для борьбы с дронами, подтвердили свою эффективность в ходе испытаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной системы холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

"В настоящее время малогабаритная ракета проходит испытания, подтверждены ее основные характеристики и правильность реализованных технических решений", - рассказал собеседник агентства в преддверии международного военно-морского салона "Флот-2024".

Ранее информированный источник сообщал РИА Новости, что в России завершаются испытания антидроновых ракет, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение зенитных ракетных комплексов в зоне проведения СВО на Украине. Он уточнил, что мини-ракеты будут использоваться в составе модернизированных зенитных ракетных комплексов "Панцирь-СМ", которые производят "Высокоточные комплексы". С прошлого года комплексы начали поступать в зону СВО.

Источник отмечал, что новые ракеты имеют стандартную для комплекса "Панцирь" компоновку – разгонный блок плюс маршевая ступень, однако с существенно сокращенными размерами как по диаметру изделия, так и по его длине. В результате одну боевую машину "Панциря-СМ" можно оснастить вместо 12 стандартных ракет 48 антидроновыми. По его словам, новые ракеты значительно дешевле стандартных, что повысит экономическую эффективность "Панциря-СМ", так как не придется поражать дроны боеприпасами, которые стоят минимум в десятки раз больше самой цели.

Как отмечал в интервью РИА Новости в августе 2022 года первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, разработанные госкорпорацией новые ракеты для "Панцирей" кроме беспилотников также смогут поражать противорадиолокационные ракеты, ракеты ПТРК и различные средства воздушного нападения. Как уточнял Артяков, ближняя граница зоны поражения новыми мини-ракетами для комплекса "Панцирь" уменьшится до 500 метров.

ЗРПК "Панцирь" предназначен для противовоздушной обороны военных, административно-промышленных объектов и районов, а также комплексов ПВО большой дальности от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотников, снарядов РСЗО. Комплекс оснащен двумя двуствольными пушками калибра 30 миллиметров и 12 направляющими для пуска ракет.

Выставка проходит в Кронштадте с 19 по 23 июня, РИА Новости является ее официальным информационным партнером.