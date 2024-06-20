Перспективный универсальный десантный корабль проекта 076 ВМС НОАК.

Проект универсального десантного корабля (УДК) второго поколения под обозначением 076 разработан специалистами научно-исследовательской организации морского проектирования и планирования (НИО 708) Китайской кораблестроительной промышленной корпорации в интересах ВМС НОАК. По данным открытых источников, данный корабль будет иметь длину 290 м, ширину около 65 м и осадку около 10 м. Вследствие увеличения осадки данный корабль не предназначен для проведения прибрежных десантных операций.

Высадку сил десанта (батальона морской пехоты) смогут обеспечивать только десантно-высадочные катера или малые десантные корабли на воздушной подушке типа 726/726А (не более 3 ед.). Транспортно-высадочные средства разместятся в док-камере УДК, которая, при необходимости, сможет трансформироваться в двухярусный ангар для бронетехники или в пожаробезопасный отсек для хранения горюче-смазочных материалов/авиационных средств поражения. Согласно проектной документации, в целях снижения возможных увечий среди членов экипажа система пожаротушения корабля будет роботизированной.

Стандартное водоизмещение универсального десантного корабля проекта 076 составит 48000 тонн, а полное – 56000 тонн. Корабль будет обладать прямой летной палубой, которую оснастят двумя электромагнитными катапультами длиной 120 м (также существуют варианты электромагнитных катапульт длиной 80 и 150 м.) Одна катапульта будет размещена по центру летной палубы, а вторая – со смещением к левому борту. По данным китайских источников, электромагнитная катапульта обеспечивает безопасный запуск не более 24 летательных аппаратов каждый час.

Длина пробега летательного аппарата при взлете составит 125 м. Обе стартовые позиции планируется оснастить газоотбойными щитами. Катапульты предназначены для запуска разведывательных или разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов следующих моделей:

CH-7 и GJ-11 (малозаметные ударные БПЛА);

EА-03 (высотный БПЛА разведчик, также известен как WZ-9, WZ-2000, BZK-007);

WZ-100 и CR-500 (ударные БПЛА вертолетного типа с сосной схемой винтов).

УДК проекта 076. Эскиз

БПЛА указанных моделей позволят сформировать многоуровневую систему разведки и наблюдения с максимальным боевым радиусом 1500 км, способную функционировать на протяжении 48 часов, что обусловлено запасом топлива в некоторых БПЛА. Посадку БПЛА на «скошенную» часть палубы обеспечат три тормозных троса, а также специальная сеть-улавливатель.

Кроме того, на УДК проекта будут размещаться ударные вертолеты моделей WZ-10 и WZ-19, противолодочные HZ-20, а также транспортные Z-8L и Z-20. Для единовременного взлета и посадки предусмотрено 6 позиций. Всего на УДК может быть размещено до 40 летательных аппаратов (ЛА). Перемещение ЛА между летной палубой и ангаром обеспечат два лифта грузоподъемностью по 30 тонн каждый. Такие характеристики заданы китайскими конструкторами с целью обеспечения одновременного перемещения как самих ЛА, так и авиационных средств поражения – бомб и ракет.

С целью увеличения дальности плавания, повышения комфортности и снижения уровня акустической заметности универсальный десантный корабль проекта 076 намечено оснастить системой электродвижения.

В целях обеспечения достаточного объема электроэнергии на корабль установят четыре газотурбинные установки мощностью 21 МВт каждая и 6 дизельных генераторов мощностью 6 МВт каждый. Суммарная мощность составит 120 МВт и будет распределена между двумя электромагнитными катапультами и двумя валолиниями.

УДК сможет развивать максимальная скорость в 25 узлов. Оптимальная скорость для обеспечения полетов составит 22 узла.

Согласно проектной документации, корабли получат зенитно-ракетные системы малой дальности «Морское красное знамя 10» и семиствольные зенитные пушки «Тип 730» калибра 30 мм. В перспективе рассматривается возможность оснащения УДК проекта 076 лазерными системами ПВО.

Серийное строительство семи универсальных десантных кораблей проекта 076 поручено судостроительному предприятию Худун Чжунхуа, расположенному в г.Шанхай.

По материалам журнала «Корабельное вооружение»